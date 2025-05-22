Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу невесты артиста. Девушка поделилась трогательными моментами помолвки и рассказала, что сначала не догадывалась о сюрпризе.

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Я была профессионально проработана мошенником. Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фотографироваться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кустах, снимать, и сделал то, что вы видите,

– поделилась девушка.

Рамил Насиров сделал предложение своей девушке / Скриншоты из инстаграм-сторис

Известно, что Юлия работает визажистом – эту информацию она отметила в своем профиле в инстаграме.

Заметим, недавно помолвку с любимым также подтвердила журналистка Алина Доротюк и рассказала, как познакомилась с любимым.