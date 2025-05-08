К тому же она призналась, планирует ли с любимым свадьбу и поделилась историей их знакомства. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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По словам Алины, несмотря на официальную помолвку, пара решила повременить с проведением свадебной церемонии, надеясь на стабилизацию ситуации в стране. Журналистка призналась, что мечтает о полноценном праздновании, поскольку имеет большую семью, однако сомневается в уместности масштабного праздника в условиях войны.

Я помолвлена официально, но мы ждем, возможно, стабилизируется какая-то ситуация. Мне хочется свадьбы, потому что ты понимаешь, что нельзя откладывать. У меня семья большая, ну то есть это не будет маленькая свадьба, но и насколько это актуально такое празднование,

– отметила Доротюк.

Интервью с Алиной Доротюк: смотрите видео онлайн