К тому же она призналась, планирует ли с любимым свадьбу и поделилась историей их знакомства. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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По словам Алины, несмотря на официальную помолвку, пара решила повременить с проведением свадебной церемонии, надеясь на стабилизацию ситуации в стране. Журналистка призналась, что мечтает о полноценном праздновании, поскольку имеет большую семью, однако сомневается в уместности масштабного праздника в условиях войны.

Я помолвлена официально, но мы ждем, возможно, стабилизируется какая-то ситуация. Мне хочется свадьбы, потому что ты понимаешь, что нельзя откладывать. У меня семья большая, ну то есть это не будет маленькая свадьба, но и насколько это актуально такое празднование,
– отметила Доротюк.

Интервью с Алиной Доротюк: смотрите видео онлайн

Как Алина Доротюк познакомилась со своим женихом

История любви Алины и ее жениха Дениса началась два года назад со случайной встречи в лифте. Журналистка ехала с друзьями, когда к ним присоединился ее будущий жених со своим товарищем. После спонтанного селфи Алина прислала фото Денису, который впоследствии пригласил ее на свидание в кино.

Доротюк призналась, что впервые по-настоящему почувствовала, что такое искренняя любовь. "Он ценит меня просто за существование, принимает такой, какая я есть. Он заботливый, заботится обо мне. В наших отношениях нет места для подавления личности или критики. Мы существуем как отдельные личности, но одновременно составляем единое целое", – поделилась журналистка.

Она добавила, что это ее первые серьезные отношения и отметила, что любимый непубличный человек, поэтому она не хочет слишком много рассказывать об их отношениях.