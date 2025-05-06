О потере сообщили близкие Марии Микицей на ее фейсбук-странице, передает Show 24

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Мария Микицей была представительницей "Станиславского феномена" – группы писателей, которые определяли себя к названию своего города – Ивано-Франковск.

С грустью сообщаем, что сегодня отошла в вечность известная украинская поэтесса, журналистка, представительница "Станиславского феномена", любящая мама и тетя, которая годами без отчаяния боролась с тяжелым недугом. Ее творчество остается с нами как свет, как голос, как наполненная тишина, как память,

– сообщили близкие Марии Микицей.

Панихида памяти Марии Микицей состоится во вторник, 6 мая, в Доме грусти. Церемония прощания с поэтессой – в среду, 7 мая.



Мария Микицей / Фото из фейсбука Марии Микицей

Что известно о Марии Микицей