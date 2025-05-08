До того ж вона зізналася, чи планує з коханим весілля та поділилася історією їхнього знайомства. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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За словами Аліни, попри офіційні заручини, пара вирішила зачекати з проведенням весільної церемонії, сподіваючись на стабілізацію ситуації в країні. Журналістка зізналася, що мріє про повноцінне святкування, оскільки має велику родину, проте сумнівається у доречності масштабного свята в умовах війни.

Я заручена офіційно, але ми чекаємо, можливо, стабілізується якась ситуація. Мені хочеться весілля, тому що ти розумієш, що не можна відкладати. У мене сім'я велика, ну тобто це не буде маленьке весілля, але й наскільки це на часі таке святкування,
– зазначила Доротюк.

Інтерв'ю з Аліною Доротюк: дивіться відео онлайн

Як Аліна Доротюк познайомилась зі своїм нареченим

Історія кохання Аліни та її нареченого Дениса розпочалася два роки тому з випадкової зустрічі у ліфті. Журналістка їхала з друзями, коли до них приєднався її майбутній наречений зі своїм товаришем. Після спонтанного селфі Аліна надіслала фото Денису, який згодом запросив її на побачення в кіно.

Доротюк зізналася, що вперше по-справжньому відчула, що таке щире кохання. "Він цінує мене просто за існування, приймає такою, яка я є. Він турботливий, опікується мною. У наших стосунках немає місця для пригнічення особистості чи критики. Ми існуємо як окремі особистості, але водночас становимо єдине ціле", – поділилася журналістка.

Вона додала, що це її перші серйозні стосунки й зауважила, що коханий непублічна людина, тому вона не хоче надто багато розповідати про їхні стосунки.