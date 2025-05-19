Участники "Курган & Agregat" на своих концертах традиционно собирают средства для Вооруженных Сил Украины. Поэтому возмутились, когда услышали об отмене, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Амиля Насирова.

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На 13 июня был запланирован концерт в Ивано-Франковске во "Дворце Потоцких", а на 15 июня – в Виннице в PIROGOV SKY. Сначала все было утверждено, но впоследствии локации сообщили об отмене.

Локации резко выходят на нас и говорят: "Мы запрещаем вам проводить концерт, потому что вы материтесь, так нельзя". В Виннице очень интересная история. Кто-то просто настучал, что мы в прошлом году на концерте за донат на ВСУ разыгрывали песню, в которой есть мат, и нам просто запретили проводить концерт,

– сообщил Амиль Насиров.

Артист подчеркнул, что в прошлом году на концерте в Виннице удалось собрать более полумиллиона гривен, а в Ивано-Франковске – 700 тысяч.

Что ответили во "Дворце Потоцких"

Работники "Дворца Потоцких" впоследствии объяснили, что не причастны к отмене концерта, потому что не ведут коммуникации с артистами.

Дворцовая территория является приемной стороной, а не организатором концерта. КП ПИК "Дворец" не ведет никакой коммуникации с артистами, поэтому априори мы не могли озвучить им это требование. Подчеркиваем, что концертную площадку мы сдаем в аренду концертной компании, которая непосредственно организует выступления,

– отметили организаторы.

Группа пообщалась с администрациями концертных площадок. По словам Рамиля Насирова, им сказали не проводить концерт. Артист предполагает, что за запрет могли выступить местные администрации.

"А кто может сказать, если не администрации местные? Скорее всего они и не разрешили. В Виннице точно поступила жалоба от какой-то женщины, что мы будем материться. В Виннице это точно. Чтобы избежать скандалов", – прокомментировал Насиров.

Чем завершился скандал

Сейчас музыканты уточняют, кто стал инициатором отмены. И ищут новую локацию, чтобы все-таки провести концерты в городах.

"Дворец" – отменили не они, а сверху. PIROGOV, – по их словам, винничане пожаловались, что в песне "Лове" очень много мата, а мы ее будем выполнять в музее и это нельзя такое делать. И они поэтому предложили перенести на другую локацию,

– сообщил артист.

Амиль Насиров попросил не жаловаться на площадки, ведь они в заключении оказались непричастными к отмене.