Учасники "Курган & Agregat" на своїх концертах традиційно збирають кошти для Збройних Сил України. Тому обурились, коли почули про скасування, пише Show 24 з посиланням на інстаграм Аміля Насірова.

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На 13 червня був запланований концерт в Івано-Франківську у "Палаці Потоцьких", а на 15 червня – у Вінниці в PIROGOV SKY. Спершу все було затверджено, але згодом локації повідомили про скасування.

Локації різко виходять на нас і кажуть: "Ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтесь, так не можна". У Вінниці дуже цікава історія. Хтось просто настукав, що ми минулого року на концерті за донат на ЗСУ розігрували пісню, в якій є матюки, і нам просто заборонили проводити концерт,

– повідомив Аміль Насіров.

Артист підкреслив, що минулого року на концерті у Вінниці вдалося зібрати більш як пів мільйона гривень, а в Івано-Франківську – 700 тисяч.

Що відповіли у "Палаці Потоцьких"

Працівники "Палацу Потоцьких" згодом пояснили, що не причетні до скасування концерту, бо не ведуть комунікації з артистами.

Палацова територія є приймальною стороною, а не організатором концерту. КП ПІК "Палац" не веде жодної комунікації з артистами, тож апріорі ми не могли озвучити їм цю вимогу. Наголошуємо, що концертний майданчик ми здаємо в оренду концертній компанії, яка безпосередньо організовує виступи,

– зауважили організатори.

Гурт поспілкувався з адміністраціями концертних майданчиків. За словами Раміля Насірова, їм сказали не проводити концерт. Артист припускає, що за заборону могли виступити місцеві адміністрації.

"А хто може сказати, якщо не адміністрації місцеві? Скоріш за все вони й не дозволили. У Вінниці точно надійшла скарга від якоїсь жінки, що ми будемо матюкатися. У Вінниці це точно. Щоб уникнути скандалів", – прокоментував Насіров.

Чим завершився скандал

Зараз музиканти уточнюють, хто став ініціатором скасування. Та шукають нову локацію, щоб все-таки провести концерти у містах.

"Палац" – скасували не вони, а зверху. PIROGOV, – за їхніми словами, вінничани поскаржились, що у пісні "Лове" дуже багато матюків, а ми її будемо виконувати в музеї й це не можна таке робити. І вони тому запропонували перенести на іншу локацію,

– повідомив артист.

Аміль Насіров попросив не скаржитись на майданчики, адже вони у висновку виявилися непричетними до скасування.