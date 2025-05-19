Соответствующий ролик появился в телеграмм-канале "Львовыч", пишет Show 24. Он собрал много положительных реакций.

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Видео также распространили на одном из аккаунтов в тиктоке. Девушки в самом центре Львова, на Площади Рынок, исполняют "Пісня буде поміж нас" Владимира Ивасюка. Вокруг собрались люди, которые подпевали.

Реакция сети на исполнение песни Владимира Ивасюка

В комментариях отмечают, что девушки на видео – студентки вокально-хоровой студии при НЗАУНХУ имени Г. Г. Веревки. Людей поразило их исполнение, некоторые пишут, что от него – мурашки по коже.

"Очень красивое и креативное исполнение – аж мурашки по коже".

"Очень красиво. Несите украинскую песню и дальше. Вы – настоящие украинцы".

"Наши украинские девушки – самые талантливые и красивые!"

"Молодежь очаровательная, красивая, талантливая и хочет быть счастливой. Чего и желаю. Аплодирую вместе с вами".

"Какое мощное пение, молодцы, очень красиво".

"Молодцы! Молодежь Украины – самая лучшая, будьте счастливы под мирным небом".

Ранее мы писали, что группу TVORCHI раскритиковали за римейк на песню Владимира Ивасюка.