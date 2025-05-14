Злотник возмутился, что группа TVORCHI сделала другую мелодию и поинтересовался, кто им дал разрешение. Об этом композитор заявил на национальном форуме-диалоге "Украинская музыкальная индустрия: слушай, защищай свое", пишет Show 24.

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Группа TVORCHI ответила на критику Александра Злотника. Музыканты подчеркнули, что релиз римейка согласовали с правопреемниками, лицензию они получили. Кроме того, согласовали авторскую музыку, текст и название песни "Милая моя", ведь в оригинале она звучит – "Я пойду в далекие горы".

Сестра Владимира Ивасюка отреагировала на спор

Сестра Владимира Ивасюка Оксана прокомментировала спор между Александром Злотником и группой TVORCHI редакции OBOZ.UA. Она поблагодарила народного артиста Украины за его мнение.

Мы искренне благодарны всем, кто откликнулся на новое звучание известной песни. Настоящая музыка живет тогда, когда вызывает эмоции, размышления и, как видим, – даже дискуссии. Это означает, что она не безразлична. В частности, спасибо уважаемому маэстро, известному композитору Александру Злотнику, который высказал свое мнение относительно изменений в мелодии кавер-версии,

– сказала Оксана Ивасюк.

Она добавила, что слова Александра Злотника – это не просто замечание, а позиция человека, который "работает ради украинской музыки". Сестра Владимира Ивасюка уважает мнение композитора.

В то же время Оксана Ивасюк поддержала группу TVORCHI и подтвердила, что музыканты имеют необходимые разрешения.

"В этом диалоге нет "виновных" – есть две стороны одной музыкальной правды: одна бережет форму, глубину, традицию, а другая стремится дать новое дыхание, переосмыслить и донести песню до новых поколений. Еще раз благодарны маэстро за бдительность и принципиальность, публичный дискурс, а также спасибо исполнителям за вдохновение и искренность", – отметила она.

TVORCHI – "Милая моя": смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали материал о легендарных песнях Владимира Ивасюка.