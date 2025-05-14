Злотник обурився, що гурт TVORCHI зробив іншу мелодію та поцікавився, хто їм дав дозвіл. Про це композитор заявив на національному форумі-діалозі "Українська музична індустрія: слухай, захищай своє", пише Show 24.

До речі Повернення хіта: Віталій Козловський випустив "Пінаколаду" українською після 13 років мовчання

Гурт TVORCHI відповів на критику Олександра Злотника. Музиканти підкреслили, що реліз рімейку погодили з правонаступниками, ліценцію вони отримали. Крім того, погодили авторську музику, текст і назву пісні "Мила моя", адже в оригіналі вона звучить – "Я піду в далекі гори".

Сестра Володимира Івасюка відреагувала на суперечку

Сестра Володимира Івасюка Оксана прокоментувала суперечку між Олександром Злотником і гуртом TVORCHI редакції OBOZ.UA. Вона подякувала народному артисту України за його думку.

Ми щиро вдячні всім, хто відгукнувся на нове звучання відомої пісні. Справжня музика живе тоді, коли викликає емоції, роздуми та, як бачимо, – навіть дискусії. Це означає, що вона не байдужа. Зокрема, дякую шанованому маестро, відомому композитору Олександру Злотнику, який висловив свою думку щодо змін у мелодії кавер-версії,

– сказала Оксана Івасюк.

Вона додала, що слова Олександра Злотника – це не просто зауваження, а позиція людини, яка "працює заради української музики". Сестра Володимира Івасюка поважає думку композитора.

Водночас Оксана Івасюк підтримала гурт TVORCHI та підтвердила, що музиканти мають необхідні дозволи.

"У цьому діалозі немає "винних" – є дві сторони однієї музичної правди: одна береже форму, глибину, традицію, а інша прагне дати нове дихання, переосмислити й донести пісню до нових поколінь. Ще раз вдячні маестро за пильність і принциповість, публічний дискурс, а також дякую виконавцям за натхнення і щирість", – зазначила вона.

TVORCHI – "Мила моя": дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали матеріал про легендарні пісні Володимира Івасюка.