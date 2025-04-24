Життя автора "Червоної рути" обірвалося у молодому віці – йому було лише 30 років, однак він залишив вагомий слід в історії української музики. Пісні композитора знову стають популярними, зокрема в соціальних мережах, та звучать по-новому. Про легендарні твори Володимира Івасюка розповість Show 24.
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Легендарні пісні Володимира Івасюка
"Червона рута": дивіться відео онлайн
"Пісня буде поміж нас": дивіться відео онлайн
"Водограй": дивіться відео онлайн
"Я піду в далекі гори": дивіться відео онлайн
"Балада про мальви": дивіться відео онлайн
"Запроси мене у сни": дивіться відео онлайн
"Два перстені": дивіться відео онлайн
До речі, не так давно гурт TVORCHI переспівав пісню Володимира Івасюка "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Нова версія легендарної композиції стала популярною у соціальних мережах, зокрема у тіктоці.