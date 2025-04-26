У житті композитора було чимало жінок, які кохали його, і яких кохав він. Більшості з них Івасюк присвячував пісні, а їхні імена назавжди записані у велику історію кохання геніального композитора та співака, пише Show24.

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Історія кохання Володимира Івасюка

Як не дивно, але перше кохання співак зустрів ще у 6 років, коли брав уроки гри на скрипці. Дівчинку звали Людмила Шкуркіна, й діти знайшли спільну мову. Вони були нерозлийвода, а коли трохи підросли, то дружба переросла у кохання. Кохану Володимир ніжно називав "Куця". Дівчина була першою слухачкою пісень композитора. А на 16 років вона отримала подарунок від обранця у вигляді пісні.

Однак після школи їхні дороги розійшлись. Люда поїхала навчатись до Києва на театральний факультет, а Володимир обрав медичний у Чернівцях.

Володимир Івасюк та Людмила Шкуркіна / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Харизма Івасюка не могла не приваблювати інших дівчат. В університетські роки він познайомився з Марією Соколовською. Він називав обраницю "Муся". Пара була разом увесь час: на парах, репетиціях ансамблю і навіть на вихідних.

Варто зазначити, що саме Соколовська першою побачила пісню "Червона рута", яка була підписана як "Мусі від Володі". Однак у відносинах стався певний розлад. Коли Марійка була ще студенткою, то вийшла заміж за викладача, а Володимир відправив колишній коханій вітальну листівку зі Львова.

Івасюк з Марією Соколовською / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Якось композитор познайомився з золотоволосою Ніною Щербаковою. Разом пара відпочивала у Карпатах, а після цього Івасюк отримав натхнення на створення пісні "Я піду в далекі гори". Та все ж і цей союз не склався. Хоч Ніна і вийшла заміж за іншого, але теплі стосунки з Володимиром збереглись. Мабуть, це була унікальна риса співака – залишатись із колишніми у хороших відносинах.

Ніна Щербакова / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

У 1970 році виконавець зацікавився Галиною Тарасюк, яка на той час працювала журналісткою у газеті "Молодий буковинець". Кохану Івасюк називав "Коцю", бо так тато кликав його маму.

У Галини та Володимира було багато спільного. Дівчина захоплювалась написанням новел, а хлопець – пісень. Вони читали та обговорювали книги, вели літературні бесіди, але і ці стосунки не стали для Івасюка останніми.

Усе через те, що композитор подався до Львова, а у дівчини помер батько й сильно захворіла мати. Усі побутові справи й догляд за мамою та братом і сестрою впали на її плечі.

Та все ж Галина вийшла заміж, а Володимир присвятив їй композицію "Пісня буде поміж нас". Про присвяту жінка дізналась уже після смерті колишнього коханого.

Галина Тарасюк на своєму творчому вечорі у 2005 році / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

А чи знали ви, що деякі українські пісні отримали друге дихання завдяки тіктоку. У списку є трек Івасюка.

Останнє кохання Володимира Івасюка

Одного разу Івасюк шукав співачку для святкового концерту на телебаченні, яка б мала схожий голос з Софією Ротару. Тоді йому порадили Тетяну Жукову. Між співаками закрутився роман, а стосунки тривали аж 6 років. До слова, це були найдовші відносини у житті Володимира.

Композитор сильно кохав свою обраницю, однак його родина категорично була проти потенційної невістки. Івасюк навіть думав одружитись, але розмова з батьком переконала співака – він пообіцяв йому, що цього не зробить.

Пара Володимира та Тетяни була доволі пристрасною та гарячою. Між ними часто ставались сварки. Як відомо, після розмови з батьком співак потрапив до психіатричної лікарні й зателефонував Жуковій. В одному з інтерв'ю жінка запевняла, що коли вона прийшла на зустріч до коханого, той клявся їй у коханні й кликав заміж.

Володимир Івасюк з Тетяною Жуковою / Архівне фото

За чутками, Жукова нібито може бути причетною до трагічної долі композитора, та правда це чи ні – невідомо.

Нагадаємо, що спершу слідство заявило, що Івасюк покінчив життя самогубством через "психічні розлади". Та після проголошення незалежності України справу почали знову розслідувати й з'ясувалося, що співака повісили вже мертвого. Припускають, що Івасюка вбили співробітники КДБ.