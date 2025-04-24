Артем родом із міста Полтава. Він навчався на будівельному факультеті, а у студентські роки був активним учасником КВК. Згодом він вирішив піти на талант-шоу, які транслювались по телебаченню, й саме з того часу його кар'єра почала розвиватись маленькими кроками. Що відомо про творчість Лоіка, що його пов'язує з Росією та чим займається у Нацгвардії, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Талант-шоу і співпраця з путіністом Лепсом

У 2010 році Артем виступив на кастингу шоу "Х-Фактор". Хоч виступ і був вдалим, але судді порекомендували йому піти на "Україна має талант", адже його стиль не підходив під концепцію їхнього шоу.

Артем Лоік на проєкті "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

Репер дослухався до поради та пішов на інше шоу. Там він дійшов до фіналу й став срібним призером.

Артем Лоік на шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Уже на початку 2013 року репер їде до Москви, де підписує контракт із Григорієм Лепсом. Разом вони записали декілька треків і виступили на "Новій хвилі". Контракт протривав не довго, та все ж артисти продовжили випускати нові пісні та їздили разом у тури.

Нещодавно СБУ заочно повідомила про підозру Григорію Лепсу за підтримку та фінансування війни проти України.

2017 рік – Артем брав участь у записі синглу з путіністом Лепсом.

2018 – виступив на фестивалі "Жара" зі зрадником України Олександром Панайотовим.

2019 – з вище названими особами вирушив у тур.

Згодом Артем пояснив таку свою поведінку та співпрацю з російськими пропагандистами, які сьогодні підтримують війну в Україні.

Це не було так, що в мене тут все є, а я такий взяв і поїхав в тур. У мене не було можливості випустити навіть альбом. Я приїжджаю в Україну і стукаю у всі двері, але вони зачинені. Я не знаю, чому так було. Все, що я робив, тут не слухали. Можливо через те, що я читав російською мовою, але на той час уже випустив два україномовних альбоми – "Під покривалом" і "За моїм вікном". І випустив їх відверто, і чесно, і завжди все, що я казав, я казав чесно,

– розповів репер.

Та все ж виконавець не шкодує про співпрацю з російським співаком, але запевняє, що за свої вчинки відповідає кожного дня.

Як повномасштабна війна змінила життя Артема Лоіка

Артист різко засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та почав волонтерити. Артем виступав і продовжує виступати для військових, дає благодійні концерти тощо.

У мене всі пісні про війну. Я себе мобілізував на цьому тилу. Я мобілізував, тому що я отримав фідбек і я зрозумів, що це потрібно. Дуже багато військових мені пишуть, і виступаю я перед військовими. Я б ніколи не писав ці пісні, якби не було війни, я був закінчений пацифіст. У мене є пісні різні, але здебільшого – це історії військових з передової і я їх передаю уже в тил, щоб люди розуміли,

– ділився про свою творчість репер.

Артем Лоік – "Самостійна Україна": слухайте трек онлайн

Артист навіть випустив декілька збірок, які присвятив темі війни. Пізніше репер зрозумів, що його волонтерська діяльність уже не є надто ефективною, то ухвалив рішення піти на службу в НГУ.

Не було ще таких ситуацій, де я був на лінії вогню або ще десь. Я займаюся іншим: я – інструктор відділення оперативно-психологічної роботи. Я психолог,

– поділився чоловік.

У листопаді минулого року Артем розповідав, що живе у Києві, але їздить у відрядження. Він говорить, що будь-яка військова частина може його викликати. Репер спілкується з військовими, читає вірші, п'є з ними чай або каву.

Крім того, батько Артема є також військовим і сьогодні обороняє українську землю від російських окупантів.