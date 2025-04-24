Артем родом из города Полтава. Он учился на строительном факультете, а в студенческие годы был активным участником КВН. Впоследствии он решил пойти на талант-шоу, которые транслировались по телевидению, и именно с тех пор его карьера начала развиваться маленькими шагами. Что известно о творчестве Лоика, что его связывает с Россией и чем занимается в Нацгвардии, узнавайте в материале Show24.

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Талант-шоу и сотрудничество с путинистом Лепсом

В 2010 году Артем выступил на кастинге шоу "Х-Фактор". Хотя выступление и было удачным, но судьи порекомендовали ему пойти на "Україна має талант", ведь его стиль не подходил под концепцию их шоу.

Артем Лоик на проекте "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

Рэпер прислушался к совету и пошел на другое шоу. Там он дошел до финала и стал серебряным призером.

Артем Лоик на шоу "Україна має талант": смотрите видео онлайн

Уже в начале 2013 года рэпер едет в Москву, где подписывает контракт с Григорием Лепсом. Вместе они записали несколько треков и выступили на "Новой волне". Контракт продлился не долго, и все же артисты продолжили выпускать новые песни и ездили вместе в туры.

Недавно СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу за поддержку и финансирование войны против Украины.

2017 год – Артем участвовал в записи сингла с путинистом Лепсом.

2018 – выступил на фестивале "Жара" с предателем Украины Александром Панайотовым.

2019 – свыше названными лицами отправился в тур.

Впоследствии Артем объяснил такое свое поведение и сотрудничество с российскими пропагандистами, которые сегодня поддерживают войну в Украине.

Это не было так, что у меня здесь все есть, а я такой взял и поехал в тур. У меня не было возможности выпустить даже альбом. Я приезжаю в Украину и стучу во все двери, но они закрыты. Я не знаю, почему так было. Все, что я делал, здесь не слушали. Возможно из-за того, что я читал на русском языке, но к тому времени уже выпустил два украиноязычных альбома – "Под покрывалом" и "За моим окном". И выпустил их откровенно, и честно, и всегда все, что я говорил, я говорил честно,

– я сказал рэпер.

И все же исполнитель не жалеет о сотрудничестве с российским певцом, но уверяет, что за свои поступки отвечает каждый день.

Как полномасштабная война изменила жизнь Артема Лоика

Артист резко осудил полномасштабное вторжение России в Украину и начал волонтерить. Артем выступал и продолжает выступать для военных, дает благотворительные концерты и тому подобное.

У меня все песни о войне. Я себя мобилизовал на этом тылу. Я мобилизовал, потому что я получил фидбек и я понял, что это нужно. Очень много военных мне пишут, и выступаю я перед военными. Я бы никогда не писал эти песни, если бы не было войны, я был законченный пацифист. У меня есть песни разные, но в основном – это истории военных с передовой и я их передаю уже в тыл, чтобы люди понимали,

– делился о своем творчестве рэпер.

Артем Лоик – "Самостоятельная Украина": слушайте трек онлайн

Артист даже выпустил несколько сборников, которые посвятил теме войны. Позже рэпер понял, что его волонтерская деятельность уже не слишком эффективна, то принял решение пойти на службу в НГУ.

Не было еще таких ситуаций, где я был на линии огня или еще где-то. Я занимаюсь другим: я – инструктор отделения оперативно-психологической работы. Я психолог,

– поделился мужчина.

В ноябре прошлого года Артем рассказывал, что живет в Киеве, но ездит в командировки. Он говорит, что любая военная часть может его вызвать. Рэпер общается с военными, читает стихи, пьет с ними чай или кофе.

Кроме того, отец Артема также является военным и сегодня защищает украинскую землю от российских оккупантов.