Родом музыкант из Белой Церкви. Однако детские годы пришлось провести в Казахстане, ведь там служил отец парня. Галич с детства полюбил музыку, а в 15 лет со своим лучшим другом играл в группе "Круты! Педали". Как Галич стал фронтменом рок-группы, как сложилась личная жизнь и чем музыкант занимается сегодня, читайте в материале Show24.

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Группа O.Torvald и сольный проект

2005 год – это время, когда Евгений Галич и Денис Мизюк, Александр Нечипоренко и Игорь Одарюк создали группу O.Torvald. Название ребята взяли от русского слова "отрываться", хотя спустя годы фронтмен говорил, что хотел бы его изменить.

O.Torvald в начале карьеры / Фото из инстаграма артиста

Тогда ребята приняли решение переехать в Киев. Там они участвовали во многих фестивалях, а в 2008 году презентовали дебютный альбом. Однако настоящее признание им принес второй альбом "В тебе" в 2011 году.

Кроме того, что Галич развивался в музыке, он также пробовал себя как радиоведущий, ведущий утреннего шоу и телепроекта.

Женя Галич в юности / Фото из инстаграма артиста

В 2017 году песенный конкурс Евровидение проходил в Украине, ведь в 2016 – Джамала одержала победу для нашей страны. На Национальном отборе группа O.Torvald завоевала право выступить на конкурсе. Однако их трек Time не пришелся по душе европейской публике.

По результатам голосования национальных жюри и телезрителей, исполнители получили всего 36 баллов и заняли 24 место, что стало худшим результатом Украины за всю историю участия в Евровидении.

O.Torvald – Time (Евровидение-2017): смотрите видео онлайн

К слову, хоть и O.Torvald показали худший результат от Украины за всю историю участия в конкурсе, но есть еще несколько участников, которые не так далеко убежали со своими баллами от коллектива.

Вчера, 29 апреля, Евгений заявил, что наконец решился на то, что давно жило в его душе. Он запускает сольный проект.

Сегодня мне 41. Очень важный для меня день. День, когда я наконец-то делаю то, что давно живет внутри. Я запускаю сольный проект, где я буду еще более откровенным, еще ближе к себе. Я не ухожу с O.Torvald – мы дальше вместе, дальше будем делать настоящий rock'n'roll. Но это еще один мой голос. Другая история. Спасибо, что вы есть. Пристегивайтесь – будет громко,

– рассказал артист.

Личная жизнь

Когда Галич познакомился со своей будущей женой Валерией, она находилась в отношениях с другим мужчиной. Певец решил не разрушать эти романтические отношения, а с девушкой поддерживал дружескую связь. Через некоторое время между ними таки зажглась искра любви.

В 2009 году пара поженилась, а через 4 года у них родилась дочь Ева, а впоследствии – сын Даниил.

Женя и Валерия в день свадьбы / Фото из соцсетей

Во время полномасштабного вторжения Евгений присоединился к ВСУ, а Валерия с детьми уехала за границу. Как известно, жена музыканта приняла решение не возвращаться в Украину пока не закончится война.

На фоне этого в сети начали распространяться слухи о возможном разводе супругов. Осенью прошлого года музыкант опроверг эту информацию, заявив, что они не собираются разводиться. Кроме того, Женя Галич также рассказал, что семья планирует возвращаться в Украину, чтобы дети здесь учились.

Поскольку Даниил поступил в спортивный класс и для него это первый класс, мы не можем нарушить в какой-то момент его обучение. Поэтому мы решили, что этот год он точно будет учиться в Польше, а в следующем году будем планировать, чтобы он возвращался в Украину и получал здесь победы в спортивной жизни,

– поделился артист.

Где сейчас Женя Галич, который сочетает музыку и военную службу

В начале полномасштабного российского вторжения певец занимался волонтерством, а уже в апреле пополнил ряды войска в составе 135 батальона 114 отдельной бригады теробороны.

В 2024 году певец некоторое время находился в госпитале, ведь за три года у него "накопилось немало болячек".

Лидер группы O.Torvald Женя Галич / Фото из инстаграма музыканта

В октябре 2024 года в интервью нашей редакции военнослужащий признался, что откомандирован в город Киев. О своих обязанностях лидер группы O.Torvald не смог подробно говорить, но рассказал, что речь идет о материально-техническом обеспечении ВСУ. Кроме того, он поделился, что самый страшный день на фронте у него был осенью 2022 года, когда вместе с собратьями попал в окружение в селе Ямполь.

Но все эти события не забрали от Галича музыку. Он продолжает творить, помогать и поддерживать других.