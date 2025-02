Но несмотря на такой успех, Украина не всегда оказывалась в топе. Пять выступлений считаются худшими, ведь артисты, которые представляли нашу страну, оказались далеко от призовых мест, пишет Show24.

Худшие выступления Украины на Евровидении

Александр Пономарев – 14 место

В 2003 году Пономарев стал первым украинским артистом, который отправился на песенный конкурс Евровидение. Для выступления певец выбрал трек Hasta la vista. К сожалению, европейскую публику не слишком поразил Александр, поэтому они отдали ему лишь 30 баллов, что позволило исполнителю занять лишь 14 место.

Гайтана – 15 место

Певица в 2012 году отправилась в солнечный Баку, чтобы представить нашу страну на конкурсе. Она выступала с треком Be My Guest, который вызвал скандал. В песне якобы заметили признаки плагиата, ведь зрителям она была похожа на другие композиции: Сlocks – Coldplay When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta.

Гайтану также "обвинили" и в том, что ее выступление неинтересное, поэтому публика отдала артистке 65 баллов и 15 место.

MELOVIN – 17 место

На украинском Нацотборе певец поразил аудиторию своим треком Under the Ladder и получил билет на Евровидение. Он отправился в Лиссабон, столицу Португалии, где певец показал все, на что способен.

По результатам зрительского голосования MELOVIN получил аж 199 баллов и занял 7 место. Однако радоваться были рано, ведь впереди были результаты национального жюри. Выступление певца оценили лишь на 11 баллов, поэтому о выходе в первую десятку пришлось забыть. Украинец оказался аж на 17 месте.

Группа "Гринджолы" – 19 место

В 2004 году состоялись первые митинг в Ивано-Франковске в поддержку Оранжевой революции. Тогда Калин и Костюк (участники группы) написали песню "Разом нас багато", которую через сутки после релиза пели в Киеве.

В 2005 году "Гринджолы" победили на Нацотборе на Евровидение. Однако участие в конкурсе они приняли с адаптированной версией песни "Разом нас багато", забрав из текста упоминание о Ющенко и другие политические лозунги. Тогда конкурс проходил в Киеве, ведь в 2004 году певица Руслана с "Дикими танцами" одержала победу для Украины.

Однако публика не высоко оценила старания украинского коллектива и песни-гимн. "Гринджолы" заняли 19 место с 30 баллами.

Группа O.Torvald – 24 место

В 2017 году песенный конкурс Евровидение проходил в Украине, ведь в 2016 – Джамала одержала победу для нашей страны. На Национальном отборе группа O.Torvald завоевала право выступить на конкурсе. Однако их трек Time не пришелся по душе европейской публике.

По результатам голосования национальных жюри и телезрителей, исполнители получили всего 36 баллов и заняли 24 место, что стало худшим результатом Украины за всю историю участия в Евровидении.

