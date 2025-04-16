Григорий Решетник опубликовал несколько фото с Иваном в инстаграме, на которых можно увидеть, как менялись отец и сын, передает Show 24. Телеведущий и его жена признались, что время пролетело очень быстро.

Смотрите также Проводит время с пользой: Наталья Могилевская впервые за долгое время показала 4-летнюю дочь

Григорий Решетник показал совместные фото с Иваном, когда мальчик был совсем маленьким. Также телеведущий поделился несколькими фотографиями со взрослым сыном.

Старшим быть – это экстремально, потому что мы как родители часто экспериментировали с кружками и методиками воспитания. А также очень ответственно, потому что двое младших братьев всегда равняются на тебя. А ты со всем справляешься, потому что у тебя доброе сердце и светлая душа!,

– написал он.

Решетник добавил, что гордится старшим сыном и любит его.

Григорий Решетник показал семейные кадры / Фото из инстаграма телеведущего

Кристина Решетник поздравила старшего сына с 12-летием

Кристина Решетник также поздравила Ивана с 12-летием. Она шокирована, как быстро пролетело время.

Сын, ты мальчик с большим и добрым сердцем (то, что ты имея двух братьев, постоянно просишь у нас сестричку, о многом говорит). Ты талантливый и харизматичный (коллекции твоих рисунков и поделок буду хранить всегда), преданный и классный друг, самый лучший сын (моя опора и поддержка в любое время!),

– написала Кристина Решетник.

Жена Григория Решетника также распространила несколько фото со старшим сыном в инстаграм-сторис.

Ранее мы сообщали, что Григорий и Кристина Решетники купили дом под Киевом.