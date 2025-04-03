Жена Григория рассказала детали об этом доме. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Кристины.

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Так, в инстаграм-сторис фаны поинтересовались, на каком этапе строительства сейчас их дом. Блогерша поделилась, что они с Григорием купили дом и сейчас строят его.

Это процесс бесконечный, сложный, но однозначно интересный, потому что это создание мечты,

– отметила Кристина Решетник.

Также она опубликовала фотографию которую, вероятно, сделала на территории дома. На этом фото можно увидеть елку, забор и часть помоста, который используют для строительства во время работы внутри и снаружи зданий.



Жена Григория Решетника прокомментировала строительство дома / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о новом доме Решетников

Григорий рассказывал, что их жилье имеет более 150 квадратов. Оно строится в коттеджном городке с охраной.

Телеведущий признавался, что это очень дорого, но они с женой пока не ставят четких дедлайнов, а просто строят дом, который давно хотели.

Решетник также отмечал, что это будет двухэтажный дом, поскольку они имеют большую семью. Также супруги размышляют над пополнением семьи и домашним любимцем.

Заметим, недавно Григорий Решетник рассекретил, будет ли 14 сезон "Холостяка".