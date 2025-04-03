Дружина Григорія розповіла деталі про цей будинок. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Христини.

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Так, в інстаграм-сторіс фани поцікавилися, на якому етапі будівництва їхній будинок. Блогерка поділилась, що вони з Григорієм купили дім і поступово роблять там ремонт.

Це процес нескінченний, складний, але однозначно цікавий, бо це створення мрії,

– зазначила Христина Решетник.

Також вона опублікувала світлину яку, ймовірно, зробила на території будинку. На цьому фото можна побачити ялинку, паркан та частину помосту, який використовують для будівництва під час роботи всередині та зовні будівель.



Дружина Григорія Решетника прокоментувала будівництво дому / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про новий будинок Решетників

Григорій розповідав, що їхнє житло має понад 150 квадратів. Воно будується в котеджному містечку з охороною.

Телеведучий зізнавався, що це дуже дорого, але вони з дружиною поки не ставлять чітких дедлайнів, а просто будують дім, який давно хотіли.

Решетник також зазначав, що це буде двоповерховий будинок, оскільки вони мають велику сім'ю. Також подружжя роздумує над поповненням родини та домашнім улюбленцем.

Зауважимо, нещодавно Григорій Решетник розсекретив, чи буде 14 сезон "Холостяка".