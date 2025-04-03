Артистка опублікувала кліп на свою нову пісню "Дівка з перцем", де показала помітно округлий животик, пише Show 24.

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Так, під відеороботою SLAVIA зазначила, що трек "Дівка з перцем" характеризує новий етап її життя. У пісні вона співає про те, що не дозволить чоловікам гратись своїм серцем, бо має непростий характер.

SLAVIA – "Дівка з перцем": дивіться відео онлайн

Впродовж кліпу артистка з'являлась в різних сукнях, проте всі вони прикривали її живіть, а вже наприкінці SLAVIA постала в обтислій червоній сукні з сіточкою, яка підкреслила округлий живіт.



Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність / Скриншот з кліпу

Після перегляду кліпу залишається більше запитань, ніж відповідей. Скільком чоловікам артистка відмовила, а чиї залицяння прийняла? Хто її теперішній обранець, і чи справді Славія при надії? Будемо слідкувати,

– йдеться під відеороботою виконавиці.

Відтак, точно наразі не відомо, чи справді SLAVIA вагітна. Водночас новим кліпом співачка заінтригувала своїх шанувальників і підігріла цікавість публіки до її особистого життя.

Що відомо про особисте життя SLAVIA