Артистка опублікувала кліп на свою нову пісню "Дівка з перцем", де показала помітно округлий животик, пише Show 24.

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Так, під відеороботою SLAVIA зазначила, що трек "Дівка з перцем" характеризує новий етап її життя. У пісні вона співає про те, що не дозволить чоловікам гратись своїм серцем, бо має непростий характер.

SLAVIA – "Дівка з перцем": дивіться відео онлайн

Впродовж кліпу артистка з'являлась в різних сукнях, проте всі вони прикривали її живіть, а вже наприкінці SLAVIA постала в обтислій червоній сукні з сіточкою, яка підкреслила округлий живіт.

Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність
Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність / Скриншот з кліпу

Після перегляду кліпу залишається більше запитань, ніж відповідей. Скільком чоловікам артистка відмовила, а чиї залицяння прийняла? Хто її теперішній обранець, і чи справді Славія при надії? Будемо слідкувати,
– йдеться під відеороботою виконавиці.

Відтак, точно наразі не відомо, чи справді SLAVIA вагітна. Водночас новим кліпом співачка заінтригувала своїх шанувальників і підігріла цікавість публіки до її особистого життя.

Що відомо про особисте життя SLAVIA

  • Справжнє ім'я артистки – Ярослава Притула. Ще в шкільні роки вона почала зустрічатися з Михайлом Хомою, більш відомим як Дзідзьо. У 2013 році Ярослава і Михайло одружилися.
  • Проте у квітні 2021 року співак оголосив про завершення їхнього шлюбу, зазначивши, що вони дев'ять місяців жили окремо перед остаточним розривом.
  • За словами SLAVIA, причиною розлучення стала постійна зайнятість Дзідзьо кар'єрою.
  • За роки шлюбу пара не мала спільних дітей.
  • Після розлучення Ярослава тривалий час не ділилася подробицями особистого життя, лише коротко запевняючи шанувальників, що в неї "все гаразд". Чи є в житті співачки нові стосунки – поки це залишається таємницею.