Крім того, він прокоментував знімання 3 сезону "Холостячки". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс телеведучого.

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Григорій Решетник підтвердив, що 14-й сезон "Холостяка" глядачі зможуть побачити вже цього року. Щодо "Холостячки", її зйомки, ймовірно, відбудуться на наступний рік.

Сумую, як і ви, за проєктом "Холостячка" – там, де обирає вона. І дуже сподіваюся, що ми таки запустимо його у 2026 році! А у 2025-му продовжимо історію "Холостяка". Я знаю, як ви вже чекаєте на 14 сезон і вдячний вам за це,

– зазначив телеведучий.

Григорій Решетник відповів на питання про 14 сезон "Холостяка" та зйомки "Холостячки" / Скриншот з інстаграм-сторіс



Нагадаємо, головним героєм 13 сезону "Холостяка" був ветеран російсько-української війни Олександр Будько з позивним "Терен". У фіналі за його серце боролася тарологиня зі Збараж, яка живе в Лондоні, Анастасія Юзьвак та волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь.

Переможницею реаліті стала Інна. Вони з Олександром продовжили романтичні стосунки після проєкту. Дівчина навіть переїхала до Києва, щоб жити поруч з коханим. Водночас партнери мешкають в різних квартирах, бо так їм зручніше. Нещодавно вони разом знялися в ще одному відомому шоу.