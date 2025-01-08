Тепер військовий розповів про зйомки в ще одному проєкті. Разом з ним також була переможниця "Холостяка 13" Інна Бєлєнь. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінки Олександра та Інни.
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Так, Терен поділився в інстаграм-сторіс, що його запросили знятися в "МастерШеф 15".
Знову доводиться обговорювати та обирати... Цього разу страви,
– зазначив воїн.
Також він показав фото за лаштунками проєкту.
Олександр Терен знявся у шоу "МастерШеф" / Скриншот з інстаграм-сторіс
Своєю чергою Інна теж поширила деякі кадри зі зйомок. Зокрема, волонтерка показала, який вони з Олександром мали вигляд під час знімань.
Завжди дивилася на це з іншого боку екрана, уявляла, як готую, а мене оцінюють. Але життя підкидає сюрпризи: тепер я на зйомках у ролі судді – ще й у парі з найприємнішим напарником у всіх сенсах,
– поділилася Бєлєнь.
Інна Бєлєнь та Олександр Терен / Скриншот з інстаграм-сторіс
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Нагадаємо, після завершення проєкту "Холостяк" Терен продовжив романтичні стосунки з переможницею шоу. Інна переїхала до Києва, щоб бути поруч з коханим. Партнери розповідали, що підтримують одне одного в усіх починаннях.