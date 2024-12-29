Перемогу здобула 23-річна Наталя Нікішина, отримавши головний приз — кришталевий кубок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту.

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Фінальні змагання розгорнулися у два етапи. У першому – чотири учасниці об'єдналися в пари для приготування однакових страв, але з власною інтерпретацією. Наталя Нікішина та Анастасія Завадська готували перепілку а-ля Рішельє, тоді як Аннет Вовк і Христина Брзак зробили класичну італійську лазанью. За результатами цього випробування Аннет і Христина залишили проєкт.

У вирішальному суперфіналі зустрілися Анастасія та Наталя. Їхнім завданням було створити авторський сет із трьох страв, об'єднаних єдиною концепцією. Протягом трьох годин конкурсантки готували закуску, основну страву та десерт для досвідченого журі — Ектора Хіменеса-Браво, Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського.

Так, на закуску переможниця подала витончений підкопчений крем з баклажаном, доповнений часником конфі, пармезаном, компресованими томатами черрі та рапанами у глазурі з квасу. Як основну страву вона приготувала соковите філе сома у глазурі з моркви й лемонграсу, прикрашене карамелізованою морквою. Завершальним став десерт – ніжний абрикосовий тарт з абрикосовим курдом, кюлі з аґрусу та соняшниковим праліне.

Наталя поділилася, що участь в кулінарному шоу була складною, проте дуже корисною для неї. Вона зізналася, що досі не можу повірити, що перемогла.

Здається, що це все не зі мною. Цей шлях навчив мене, що немає нічого неможливого, якщо йти до мети, попри всі сумніви. Головне, що я хотіла б донести цією перемогою: "Не бійся залишитись сам, і продовжуй вірити в себе". Дякую всім, хто був поруч, вірив і підтримував. Ця перемога для мене означає більше, ніж слова можуть передати,

– написала Нікішина.

Вона присвятила свою перемогу покійному батькові.

Що відомо про переможницю "МастерШеф14"