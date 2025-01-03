Вже 3 січня показали пост-шоу "Холостяка". Відтак, нарешті стало відомо, чи залишилась пара разом після проєкту.

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Олександр з Інною зізналися, що продовжують стосунки після завершення "Холостяка 13".

Переможниця реаліті переїхала в Київ і вони з Тереном намагалися жити разом в столиці на правому березі, проте їм це вдавалося нелегко через те, що потрібно було приховувати свої стосунки. Зараз пара мешкає у різних квартирах, проте зустрічається, коли є вільний час.

Після "Холостяка" в обох партнерів з'явилося дуже багато роботи. Бєлєнь підкреслила, що Терен підтримує всі її починання, а вона, своєю чергою, допомагає коханому з його робочими моментами.

Зауважимо, в мережі ходили чутки про те, що Олександр та Інна не зустрічаються після проєкту, адже чоловіка не було на дні народженні дівчини. Водночас пара все пояснила. В той час Будко був у США на прем'єрі документального фільму "Перший ряд".

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Попри відстань чоловік привітав кохану, відправивши їй зранку букет.



Інна Бєлєнь з квітами / Скриншот з відео