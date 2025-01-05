На особистій сторінці в інстаграмі Інна Бєлєнь поділилася роликом, де показала, як знімали сюжет про життя з Олександром після проєкту. Цей ролик знімали у її квартирі, передає 24 Канал.

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У коментарях під дописом шанувальники поцікавилися, чому Олександр та Інна після проєкту не з'їхалися в одне помешкання. Волонтерка пояснила, чому зараз пара живе на дві квартири.

Ми живемо на дві квартири й в обох ключі від кожної квартири. Тому що потрібен особистий простір, тим паче з графіком Саші,

– написала Інна Бєлєнь.



Інна про життя з Олександром / Скриншот з інстаграму Інни Бєлєнь

Холостяк-13: життя після проєкту