На особистій сторінці в інстаграмі Інна Бєлєнь поділилася роликом, де показала, як знімали сюжет про життя з Олександром після проєкту. Цей ролик знімали у її квартирі, передає 24 Канал.
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У коментарях під дописом шанувальники поцікавилися, чому Олександр та Інна після проєкту не з'їхалися в одне помешкання. Волонтерка пояснила, чому зараз пара живе на дві квартири.
Ми живемо на дві квартири й в обох ключі від кожної квартири. Тому що потрібен особистий простір, тим паче з графіком Саші,
– написала Інна Бєлєнь.
Інна про життя з Олександром / Скриншот з інстаграму Інни Бєлєнь
Холостяк-13: життя після проєкту
- Олександр Терен та Інна Бєлєнь продовжують будувати стосунки після завершення проєкту "Холостяк". Цим вони поділилися на постшоу.
- Переможниця проєкту переїхала до Києва. Їм було доволі складно приховувати стосунки. Через напружені графіки пара бачиться не так часто, однак це не є перепоною для відносин.
- Інші учасниці "Холостяка-13" теж знайшли кохання – Настя Анісімова, Ксенія Щербач, Аліна Мойсеєнко та інші. Усі дівчата розвиваються та вдячні шоу за можливість проявити себе.