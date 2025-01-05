Анастасія зізналась, що прийшла на реаліті однією людиною, а покинула його – зовсім іншою. Дівчина зазначила, що цей досвід не вимірюється "нічим матеріальним", передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Юзьвак.
До слова Життя після проєкту: як склалися стосунки "Холостяка" Терена та Інни Бєлєнь поза камерами
Анастасія Юзьвак була впевнена, що у взаємодії з чоловіками "здобула ступінь магістра", але реальність показала зовсім інше. Фіналістка "Холостяка-13" зауважила, що по-справжньому не розуміє їхні типажі.
Протягом шоу я відчула, як мій енергетичний потенціал почав рости. На початку зйомок я пила 1 таблетку з кофеїном щодня, щоб вистачало сил на весь день. Але до середини проєкту все змінилося: моє тіло почало пропускати стільки енергії, що більше не потрібна була ні кава, ні стимулятори,
– поділилася Анастасія.
Юзьвак додала, що найромантичніше шоу країни стало для неї "духовним наставником". Це навчило тарологиню використовувати здобуті знання на практиці, за що дівчина й вдячна.
Що відомо про Анастасію Юзьвак та її участь у "Холостяку"
- Нагадаємо, що Анастасія Юзьвак родом з міста Збараж Тернопільської області, однак вже деякий час проживає в Лондоні. Цікавиться психологією, нумерологією, духовними практиками та астрологією.
- Тарологиня змогла завоювати увагу Олександра Терена і пройшла до фіналу "Холостяка-13". В останньому епізоді дівчина познайомилася з батьками та друзями головного героя шоу.
- Попри це, у фіналі Олександр вручив каблучку волонтерці Інні Бєлєнь. У промові до Анастасії Юзьвак чоловік зізнався, що мав шалений потяг до неї, за яким не помічав принципово важливих для себе речей.
- У фінальному пост-шоу Анастасія розповіла, що повернулася до Лондону та буде розвиватися там. Зауважимо, що вона була готова залишитися в Україні, якби стосунки з Тереном склалися.