Анастасія зізналась, що прийшла на реаліті однією людиною, а покинула його – зовсім іншою. Дівчина зазначила, що цей досвід не вимірюється "нічим матеріальним", передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Юзьвак.

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Анастасія Юзьвак була впевнена, що у взаємодії з чоловіками "здобула ступінь магістра", але реальність показала зовсім інше. Фіналістка "Холостяка-13" зауважила, що по-справжньому не розуміє їхні типажі.

Протягом шоу я відчула, як мій енергетичний потенціал почав рости. На початку зйомок я пила 1 таблетку з кофеїном щодня, щоб вистачало сил на весь день. Але до середини проєкту все змінилося: моє тіло почало пропускати стільки енергії, що більше не потрібна була ні кава, ні стимулятори,

– поділилася Анастасія.

Юзьвак додала, що найромантичніше шоу країни стало для неї "духовним наставником". Це навчило тарологиню використовувати здобуті знання на практиці, за що дівчина й вдячна.

Що відомо про Анастасію Юзьвак та її участь у "Холостяку"