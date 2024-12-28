Військовослужбовець подякував фіналістці за спільний пристрасний шлях, який, на жаль, закінчився. Після цього Олександр провів Анастасію до машини й сказав ще декілька важливих слів, пише 24 Канал.

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Настю, у мене неймовірно шалений потяг до тебе насправді. І десь за цим потягом, напевно, я не хотів і не міг помічати якихось речей, які дійсно принципово важливі для мене. У нас з тобою було дуже багато всього хорошого. І це все хороше – це дійсно залишиться зі мною. Всі ті прекрасні історії, які були у нас, надовго запам'ятаються. І я дякую тобі за це все,

– сказав Олександр Терен.

Анастасія Юзьвак також подякувала чоловікові за шлях, який вони пройшли разом на проєкті. Дівчина зізналась, що відчула у собі великі зміни, та поділилась, що неймовірно поважає Терена.

Я впевнений, що попереду тебе чекає дійсно все, чого ти бажала. Ти досягнеш обов'язково всіх тих цілей, які перед собою поставила. І обов'язково знайдеш своє кохання, якщо ти його шукаєш,

– додав ветеран російсько-української війни.

Анастасія Юзьвак на фіналі "Холостяка" / Фото з телеграм-каналу фіналістки

Тарологиня висловила надію, що їм з Олександром вдасться зберегти хороші стосунки, і зауважила, що він в будь-який момент може звернутися до неї. На цьому вони обійнялися та попрощалися.

Яким був фінальний випуск проєкту для Анастасії