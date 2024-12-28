Військовослужбовець подякував фіналістці за спільний пристрасний шлях, який, на жаль, закінчився. Після цього Олександр провів Анастасію до машини й сказав ще декілька важливих слів, пише 24 Канал.
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Настю, у мене неймовірно шалений потяг до тебе насправді. І десь за цим потягом, напевно, я не хотів і не міг помічати якихось речей, які дійсно принципово важливі для мене. У нас з тобою було дуже багато всього хорошого. І це все хороше – це дійсно залишиться зі мною. Всі ті прекрасні історії, які були у нас, надовго запам'ятаються. І я дякую тобі за це все,
– сказав Олександр Терен.
Анастасія Юзьвак також подякувала чоловікові за шлях, який вони пройшли разом на проєкті. Дівчина зізналась, що відчула у собі великі зміни, та поділилась, що неймовірно поважає Терена.
Я впевнений, що попереду тебе чекає дійсно все, чого ти бажала. Ти досягнеш обов'язково всіх тих цілей, які перед собою поставила. І обов'язково знайдеш своє кохання, якщо ти його шукаєш,
– додав ветеран російсько-української війни.
Анастасія Юзьвак на фіналі "Холостяка" / Фото з телеграм-каналу фіналістки
Тарологиня висловила надію, що їм з Олександром вдасться зберегти хороші стосунки, і зауважила, що він в будь-який момент може звернутися до неї. На цьому вони обійнялися та попрощалися.
Яким був фінальний випуск проєкту для Анастасії
- Нагадаємо, що у фінальному випуску "Холостяка" фіналістки познайомилися з батьками та друзями Олександра Терена. Під час зустрічі близьким стало відомо, що Анастасія спершу заповнила анкету на участь у проєкті, а вже потім дізналася, хто стане головним героєм 13 сезону. Це їм не дуже сподобалося.
- Також Інна та Анастасія побували на останніх побаченнях з Олександром на реаліті. Спершу Терен провів Юзьвак екскурсію по Києву, розповів про війну та Революцію Гідності. Потім вони відправилися малювати тілами та розмовляти, зокрема говорили про шлях на проєкті та спільне майбутнє.
- Коли військовий попрощався з тарологинею, вона сказала, що поважає рішення головного героя шоу. Дівчина зазначила, що вони дуже різні, і припустила, що могла б доставити більше дискомфорту у стосунках.