Волонтерка дала свіже інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому поділилася подробицями стосунків з військовослужбовцем, пише 24 Канал. Наразі пара живе на дві квартири.

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Тут є дві сторони медалі, скажемо так. В стосунках раніше я завжди спочатку з'їжджалась. Ну, тобто дуже рано з'їжджалась. Саша, скоріше, з тих, хто взагалі не з'їжджається дуже рано,

– пояснила Інна Бєлєнь.

Переможниця "Холостяка-13" зізналась, що їй не дуже подобається жити на дві квартири з Тереном.

З його ритмом життя, коли він може приїхати о 7 ранку, поїхати об 11 ночі, – все ж таки дві квартири – це круто. Але для мене все ж таки стосунки – це разом засинати й прокидатись,

– поділилася волонтерка.

Інтерв'ю Інни Бєлєнь: дивіться відео онлайн

Інна Бєлєнь про стосунки з Олександром Тереном

Крім того, Інна Бєлєнь каже, що вони з Олександром починають свої стосунки як пара спочатку, не зараховуючи досвід на проєкті. За словами дівчини, перший місяць після зйомок у них був цукерково-букетний період.

Вони (стосунки – 24 Канал) розвиваються. Скажемо так, повільніше, ніж хотілося б нам обом. Але це ще дуже важко, бо всі говорять: "Та вони побудуть за сценарієм і розійдуться". Я думаю, що пари, які сходились, а потім розходились, частково робили це через тиск від населення. Це реально, навіть якщо ти взагалі ніяк не реагуєш на хейт, давить,

– висловилася Бєлєнь.

Волонтерка зізналась, що складно абстрагуватися від негативних коментарів і просто бути парою.