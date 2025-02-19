Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI опублікували відео з живим виконанням одного з хітів Володимира Івасюка – "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку гурту.
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Нова версія знаменитої пісні стала популярною у соціальних мережах. Під неї у тіктоці зняли вже майже 5 тисяч відео.
TVORCHI – "Мила моя": відео
Захоплені фани пишуть у коментарях теплі слова про це виконання та просять випустити повну версію треку:
- "І солов'їну вивчив, а не так, як ті "какая разніца"";
- "Будь ласка, випустіть трек! Нема сил як смачно!";
- "Стильно, модно, голос м'який та оксамитовий";
- "Український Jackson style";
- "Якісне оновлення старої класики";
- "Не можу перестати це слухати".
Гурт підтвердив, що планує презентувати повну версію переспіву.
"Спостерігаємо як летить на вільних крилах у широкі полонини пісня Івасюка у нашій версії і плануємо дату релізу", – поділилися TVORCHI.
Що відомо про пісню "Мила моя"
"Я піду в далекі гори" – одна з найвідоміших пісень Володимира Івасюка. Він написав музику восени 1968 року, а слова взимку наступного року, коли був студентом Чернівецького медичного інституту. Початкова назва пісні була саме "Мила моя" й трохи відрізнялась у тексті.
У різні часи пісню виконували Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Анатолій Зіневич, Володимир Івасюк, Віктор Павлік, "Плач Єремії", Русичі, Марія Яремчук, Квітка Цісик, Оксана Муха та інші співаки.