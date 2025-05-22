Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку нареченої артиста. Дівчина поділилася зворушливими моментами заручин і розповіла, що спочатку не здогадувалась про сюрприз.

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Я була професійно опрацьована шахраєм. Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фотографуватися на тлі моря, підмовив своїх друзів сидіти в кущах, знімати, і зробив те, що ви бачите,

– поділилась дівчина.

Раміл Насіров освідчився своїй дівчині / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Відомо, що Юлія працює візажисткою – цю інформацію вона зазначила у своєму профілі в інстаграмі.

Зауважимо, нещодавно заручини з коханим також підтвердила журналістка Аліна Доротюк і розповіла, як познайомилась з коханим.