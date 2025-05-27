Джордан зробив пропозицію Демі у грудні 2023 року – після майже двох років стосунків. Він працював з Терезою Паніко з Material Good над створенням діамантової каблучки, пише Show 24 з посиланням на Vogue.

Дивіться також Зірка "Холостяка" Олександра Погорєлова вийшла заміж: чарівні кадри з весільної церемонії

Весілля відбулося минулого тижня у Каліфорнії. Демі Ловато йшла до вівтаря в перлинно-білій сукні від Вів'єн Вествуд, пошитій з щільної шовкової атласної тканини, з корсетним ліфом.

Я давно є шанувальницею дизайну Вів'єн Вествуд. Коли я думала (про те, який стиль сукні хочу – Show 24), часто поверталась до моделей Вів'єн, зокрема до того, як силуети справді підкреслюють вигини вашого тіла, і до того, як вона використовує корсети,

– розповіла акторка.

Демі Ловато в сукні від Вів'єн Вествуд / Фото Vogue, Jose Villa

Працюючи зі своїм стилістом Джилл Джейкобс, наречена доповнила образ довгою фатою кольору слонової кістки. Процес створення сукні розпочався із зображення сукні Вествуд, яке Ловато знайшла в інтернеті. Вона привабила акторку як креативною драпіровкою, так і корсетом.

Команда змінила дизайн спідниці та верх, щоб створити індивідуальну сукню спеціально для Демі.

Ми не лише змогли втілити це (початкове – Show 24) натхнення, але й додали штрихи, які дійсно роблять цю сукню такою особливою для мене,

– зазначила Демі Ловато.

Демі Ловато у весільній сукні / Фото Vogue, Jose Villa

Згодом Демі Ловато переодягнулася в атласну сукню-футляр кольору слонової кістки з драпірованим корсетним верхом від Вів'єн Вествуд. Її прикрасили розбитими перлами, що спадали на декольте.

Перлинні деталі та драпірування – це такий особливий елемент, і кожна нитка була драпірована та прикріплена вручну, одна за одною. Це унікальний виріб, який змушує мене почуватися такою особливою,

– сказала Ловато.

Демі Ловато у другій сукні / Фото Vogue надала акторка

Раніше ми повідомляли, що Раміл Насіров з гурту "Курган & Agregat" освідчився коханій.