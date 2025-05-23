Блогерці приписують роман із 23-річним футболістом національної збірної. Про кого йдеться – пише Show 24.

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Так, за словами джерела, на яке посилається "РБК-Україна", Даша нібито вже кілька місяців у стосунках із гравцем київського "Динамо" Володимиром Бражком. Інсайдер зазначає, що пара не намагається ховатися від оточення: їх бачили разом на прогулянках, а також стверджує, що футболіста приємно дивує свою дівчину.

Ходять разом по магазинах, він дарує їй великі букети. Вони точно не просто знайомі,

– поділилось джерело.

Самі зірки свої стосунки публічно не коментують, однак у соцмережах шанувальники помітили збіги. Наприклад, Даша публікувала фото в обіймах у чоловіка, а Володимир викладав світлину, де тримає дівчину за руку. Хоч вони не показують обличчя своїх коханих, у сторіс Даші видно чоловічу руку з татуюванням – у Бражка на правій руці також є тату. А на фото футболіста можна розгледіти дівчину з коротким нюдовим манікюром і світлим волоссям – схожими на ті, які має Квіткова.

У мережі ходять чутки, що Даша Квіткова і Володимир Бражко зустрічаються / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Крім того, Даша та Володимир підписані одне на одного в інстаграмі, вона активно "лайкає" його дописи, а він – коментує її.

У мережі ходять чутки, що Даша Квіткова і Володимир Бражко зустрічаються / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Для довідки! Володимир Бражко – український півзахисник, що виступає за київське "Динамо" та національну збірну. Починав кар'єру у Запоріжжі, а згодом пройшов школу "Динамо". У 2023 році став бронзовим призером молодіжного Євро, а у 2024-му – потрапив до складу національної команди на чемпіонат Європи.

Сама Квіткова неодноразово демонструвала зацікавленість футболом. Під час Євро-2024 вона показувала, як разом із сином слідкує за матчами. А ще раніше жартома зізнавалася, що їй імпонує гравець збірної Михайло Мудрик – мовляв, вона б не проти випити з ним кави, але той її не помічає.

Важливо зазначити: жодних офіційних заяв від Даші чи Володимира щодо стосунків не було, тому все, що відомо наразі – це лише чутки. До того ж, після розлучення з Нікітою Добриніним, Квітковій вже неодноразово приписували нові романи – з продюсером Євгеном Таллером, головним героєм "Холостяка-11" Михайлом Заливакою, а також із бізнесменом Максимом Лавриненком. Утім, блогерка всі ці чутки спростовувала.