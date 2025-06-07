Об этом SLAVIA сообщила в инстаграме, передает Show 24. Она показала фото, сделанные возле ГРАГСа.

Кстати Беременная SLAVIA честно призналась, планирует ли свадьбу с любимым-бизнесменом

SLAVIA опубликовала фотографии с любимым, бизнесменом Андреем Павлюком. Они зарегистрировали брак в отдел ГРАГСа в Житомирские области.

SLAVIA надела белое платье до колен, а свой образ дополнила украшениями и черными солнцезащитными очками. Андрей показался в черной футболке и очках. Интересно, что пара позировала без обручальных колец.

Женаты! Нам таки удалось зарегистрировать брак до рождения ребенка. Кольца выбирал любимый, по моему желанию. Самое важное успели. С малышом договорились, вежливо растет в животике. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи,

– написала певица.

В комментариях под заметкой новоиспеченных супругов поздравляют с важным событием:

"Самые теплые поздравления! Горько молодоженам!", – написала Наталка Карпа.

"Поздравляю! Счастливой супружеской жизни! Приятно видеть вашу семью в Житомире".

"Поздравляю! Вы очень терпеливая женщина. Счастливого брака, радости и легких родов".

"Поздравления, хорошей жизни под мирным небом!"

"Самые искренние поздравления. Счастья, согласия и любви".

Коротко о личной жизни SLAVIA