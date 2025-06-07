Об этом SLAVIA сообщила в инстаграме, передает Show 24. Она показала фото, сделанные возле ГРАГСа.

Кстати Беременная SLAVIA честно призналась, планирует ли свадьбу с любимым-бизнесменом

SLAVIA опубликовала фотографии с любимым, бизнесменом Андреем Павлюком. Они зарегистрировали брак в отдел ГРАГСа в Житомирские области.

SLAVIA надела белое платье до колен, а свой образ дополнила украшениями и черными солнцезащитными очками. Андрей показался в черной футболке и очках. Интересно, что пара позировала без обручальных колец.

Женаты! Нам таки удалось зарегистрировать брак до рождения ребенка. Кольца выбирал любимый, по моему желанию. Самое важное успели. С малышом договорились, вежливо растет в животике. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи,
– написала певица.

В комментариях под заметкой новоиспеченных супругов поздравляют с важным событием:

  • "Самые теплые поздравления! Горько молодоженам!", – написала Наталка Карпа.
  • "Поздравляю! Счастливой супружеской жизни! Приятно видеть вашу семью в Житомире".
  • "Поздравляю! Вы очень терпеливая женщина. Счастливого брака, радости и легких родов".
  • "Поздравления, хорошей жизни под мирным небом!"
  • "Самые искренние поздравления. Счастья, согласия и любви".

Коротко о личной жизни SLAVIA

  • Напомним, что ранее SLAVIA была замужем за певцом Дзидзьо.

  • В апреле 2025 года певица намекнула, что беременна. Она представила клип на песню "Девка с перцем", где показалась с округлым животиком. Впоследствии SLAVIA подтвердила, что ждет ребенка.

  • На днях SLAVIA сообщила, что обручилась с Андреем Павлюком. Бизнесмен сделал предложение любимой через приложение Дія в свой день рождения. Свадьбу певица не хочет.