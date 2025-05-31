Про це знаменитість розповіла в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Kp.ua.

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Виявилося, що виконавиця не хоче влаштовувати традиційну весільну церемонію. За її словами, ідеальним варіантом для неї був би онлайн-розпис.

Мені дійсно подобається цей сучасний підхід. Чесне слово, мені зовсім не хочеться весілля. Навпаки, хочеться швидше цю процедуру закінчити,

– розповіла Ярослава.

Співачка також зізналася, що поки не має обручки – ще не знайшла "ту саму".

Мені не хочеться мати просто чергову каблучку. Якщо знайду таку, яку хочу, тоді так. Хочеться мати щось символічне. Я люблю, щоб речі викликали якісь певні емоції, спогади,

– пояснила вона.

SLAVIA підкреслила, що формальності для неї не такі важливі, як їхні почуття з коханим.

Нагадаємо, Ярослава Хома чекає на первістка від коханого. Вона вже на останньому місяці вагітності. Раніше наша редакція писала про те, коли колишня дружина Дзідзьо має народити.