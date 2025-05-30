Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Klavdia Petrivna. В альбом, зокрема, увійшла пісня "Жовті квіти", яку співачка записала разом з OSTY.
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Альбом "Інтимна лірика" Klavdia Petrivna складається з п'яти треків: "Палай", "Інтимна лірика", "Жовті квіти", "Монашки", "Музика в навушниках".
5 треків, 5 станів, 5 можливостей для вираження своїх емоцій. Кожен знайде те, що шукав. Кожен зможе почути те, що відчуває, але не знає, як описати,
– йдеться на сайті співачки.
Зауважимо! "Жовті квіти" – не перший спільний трек Klavdia Petrivna та OSTY. Раніше артисти разом записали пісні "Хто ти" та "Не лякай".
Klavdia Petrivna та OSTY – "Жовті квіти": слухайте онлайн
До речі! Раніше ми писали матеріал, в чому феномен артистів, які приховують свої обличчя.
Klavdia Petrivna поділилась, що присвячує альбом "Інтимна лірика" тим, кому подобається її творчість. Співачка також написала про кожну пісню з нового альбому:
- "Палай" – нагадування, що не можна здаватися.
- "Інтимна лірика" – символ боротьби за своє кохання.
- "Жовті квіти" – постіронічний погляд на розрив.
- "Монашки" – своєрідна іронія відчаю на фоні впертості.
- "Музика в навушниках" – видих свободи після всіх випробувань.
Klavdia Petrivna – "Музика в навушниках": слухайте онлайн
Реакція слухачів на новий альбом Klavdia Petrivna
- "Цей альбом – це феномен! Зовсім інше звучання. Я в захваті, не можу перестати слухати усі пісні підряд!"
- "Цей альбом – це щось особливе. Це уособлення глибоких сенсів і щось таке нове".
- "Ваші пісні – це те, що назавжди залишиться в моєму серці".
- "Соломія, вітаю тебе з новим альбомом".