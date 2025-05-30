Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Klavdia Petrivna. В альбом, в частности, вошла песня "Желтые цветы", которую певица записала вместе с OSTY.

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Альбом "Интимная лирика" Klavdia Petrivna состоит из пяти треков: "Палай", "Интимная лирика", "Желтые цветы", "Монашки", "Музыка в наушниках".

5 треков, 5 состояний, 5 возможностей для выражения своих эмоций. Каждый найдет то, что искал. Каждый сможет услышать то, что чувствует, но не знает, как описать,

– говорится на сайте певицы.

Заметим! "Желтые цветы" – не первый совместный трек Klavdia Petrivna и OSTY. Ранее артисты вместе записали песни "Кто ты" и "Не пугай".

Klavdia Petrivna и OSTY – "Желтые цветы": слушайте онлайн

Кстати! Ранее мы писали материал, в чем феномен артистов, которые скрывают свои лица.

Klavdia Petrivna поделилась, что посвящает альбом "Интимная лирика" тем, кому нравится ее творчество. Певица также написала о каждой песне из нового альбома:

"Палай" – напоминание, что нельзя сдаваться.

– напоминание, что нельзя сдаваться. "Интимная лирика" – символ борьбы за свою любовь.

– символ борьбы за свою любовь. "Желтые цветы" – постиронический взгляд на разрыв.

– постиронический взгляд на разрыв. "Монашки" – своеобразная ирония отчаяния на фоне упрямства.

– своеобразная ирония отчаяния на фоне упрямства. "Музыка в наушниках" – выдох свободы после всех испытаний.

Klavdia Petrivna – "Музыка в наушниках": слушайте онлайн

Реакция слушателей на новый альбом Klavdia Petrivna