Співачка розсекретила, коли має народити первістка і як готується до пологів. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання "Коротко про".

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Так, за словами SLAVIA, малюк має з'явитися на світ на початку червня, однак точну дату передбачити складно, адже "не всі народжують рівно на 40-му тижні". Співачка з коханим готується до партнерських пологів.

Чоловік буде зі мною кілька днів в пологовому. Зібрані вже деякі речі, придбали коляску,

– розповіла Ярослава.

Також вона зазначила, що почувається добре і продовжує підтримувати фізичну активність. Вагітна співачка регулярно займається спортом.

Від кого SLAVIA чекає на дитину

Батьком дитини співачки є Андрій Павлюк. Він керує компанією "Екзіто", яка спеціалізується на виробництві паливних брикетів і дерев'яних будинків, а також очолює фірму "Стар Берг", що експортує продукцію з натурального каменю.

У чоловіка вже є син Аристарх від попередніх стосунків, а для SLAVIA це буде перша дитина.

SLAVIA додала, що вирішила залишити майбутній дитині подвійне прізвище – Притула-Павлюк, щоб зберегти своє дівоче прізвище, і прізвище чоловіка.