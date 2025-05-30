Певица впервые рассекретила, когда должна родить первенца и как готовится к родам. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание "Коротко о".

Интересно Где сейчас Евгений Литвинкович, который переехал из Беларуси в Украину и был в команде Кондратюка

Так, по словам SLAVIA, малыш должен появиться на свет в начале июня, однако точную дату предсказать сложно, ведь "не все рожают ровно на 40-й неделе". Певица с любимым готовится к партнерским родам.

Муж будет со мной несколько дней в роддоме. Собранные уже некоторые вещи, приобрели коляску,

– рассказала Ярослава.

Также она отметила, что чувствует себя хорошо и продолжает поддерживать физическую активность – регулярно занимается спортом и йога-практиками.

От кого SLAVIA ждет ребенка

Отцом ребенка певицы является Андрей Павлюк. Он руководит компанией "Экзито", которая специализируется на производстве топливных брикетов и деревянных домов, а также возглавляет фирму "Стар Берг", что экспортирует продукцию из натурального камня.

У мужчины уже есть сын Аристарх от предыдущих отношений, а для SLAVIA это будет первый ребенок.

SLAVIA добавила, что решила оставить будущему ребенку двойную фамилию – Притула-Павлюк, чтобы сохранить свою девичью фамилию, и фамилию мужа.