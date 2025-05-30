Артист в 2012 году переехал из Беларуси в Украину. Здесь он решил продемонстрировать свой талант и принял участие в шоу "Україна має талант", где дошел до финала. К сожалению, победа "убежала" от Евгения, поэтому через некоторое время он снова пришел на кастинг. Как сложилась карьера Литвинковича и где он сейчас, узнавайте в материале Show24.

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Карьера и слухи относительно пола

Через год певец пришел на "Х-Фактор", где также дошел до финала, но победителем не стал.

Евгений Литвинкович на кастинге "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

А знали ли вы, что проект "Х-Фактор" в Украине больше сосредотачивался на комических выступлениях, чем на настоящем поиске талантов.

После проекта исполнитель заключил контракт на пять лет с продюсерским центром СТБ и начал работу над альбомом. Первая авторская песня, которая вышла в Украине, получила название "Знаки зодиака". С тех пор Евгений начал давать первые концерты и отправился на гастроли.

Евгений Литвинкович – "Знаки зодиака": смотрите видео онлайн

Позже артист решил попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение-2014. В финале Литвинкович с песней "Стреляная птица" занял 8 место.

Евгений Литвинкович – "Стреляная птица": слушайте песню онлайн

Со временем карьера Евгения начала проседать. В один момент его фамилия просто исчезла с афиш. Только в 2020 году артист рассказал, что в 2014 году телеканал СТБ в одностороннем порядке разорвал с ним контракт. Он решил, что в суд подавать не будет.

Чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь, Литвинкович выступал "везде, где приглашали", писал песни.

В свое время к певцу было приковано внимание из-за пола. Некоторые зрители подозревали, что у Евгения слишком изящные черты лица, как на мужчину. СМИ даже писали, что исполнитель якобы родился женщиной, но "косил" под мужчину. Сам артист отвечал, что он – мужчина.

Евгений Литвинкович / Фото из инстаграма звезды

Где сейчас Евгений Литвинкович

Как известно, до полномасштабного вторжения России в Украину мужчина проживал вместе со своей возлюбленной Викторией. На какое-то время девушка выезжала из Украины, а Евгений остался в столице.

Евгений Литвинкович с любимой / Фото из инстаграма девушки

Артист поддержал Украину в сложное время, распространял последствия российской агрессии в соцсетях, участвовал в благотворительных концертах, а в 2023 году выпустил украиноязычную песню "Пульс".

Евгений Литвинкович – "Пульс": слушайте песню онлайн

Сегодня певец не активен в соцсетях. Последнее сообщение, которое он публиковал на странице в инстаграм, датировано 2023 годом. Тогда он сообщил о смерти домашнего любимца – котика Марсика.