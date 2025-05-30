Артист у 2012 році переїхав з Білорусі до України. Тут він вирішив продемонструвати свій талант і взяв участь у шоу "Україна має талант", де дійшов до фіналу. На жаль, перемога "втекла" від Євгена, тому за певний час він знову прийшов на кастинг. Як склалась кар'єра Літвінковича та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Кар'єра та чутки щодо статі

Через рік співак прийшов на "Х-Фактор", де також дійшов до фіналу, але переможцем не став.

Євген Літвінкович на кастингу "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

А чи знали ви, що проєкт "Х-Фактор" в Україні більше зосереджувався на комічних виступах, ніж на справжньому пошуку талантів.

Після проєкту виконавець уклав контракт на п'ять років із продюсерським центром СТБ й розпочав роботу над альбомом. Перша авторська пісня, яка вийшла в Україні, отримала назву "Знаки зодіаку". З того часу Євген почав давати перші концерти й вирушив на гастролі.

Євген Літвінкович – "Знаки зодіаку": дивіться відео онлайн

Пізніше артист вирішив спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення-2014. У фіналі Літвінкович з піснею "Стреляная птица" посів 8 місце.

Євген Літвінкович – "Стреляная птица": слухайте пісню онлайн

З часом кар'єра Євгена почала просідати. В один момент його прізвище просто зникло з афіш. Лишень у 2020 році артист розповів, що у 2014 році телеканал СТБ в односторонньому порядку розірвав із ним контракт. Він вирішив, що у суд не подаватиме.

Щоб хоч якось заробляти на життя, Літвінкович виступав "всюди, де запрошували", писав пісні.

Свого часу до співака була прикута увага через стать. Деякі глядачі підозрювали, що в Євгена занадто витончені риси обличчя, як на чоловіка. ЗМІ навіть писали, що виконавець нібито народився жінкою, але "косив" під чоловіка. Сам артист відповідав, що він – чоловік.

Євген Літвінкович / Фото з інстаграму зірки

Де зараз Євген Літвінкович

Як відомо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україні чоловік проживав разом зі своєю коханою Вікторією. На якийсь час дівчина виїжджала з України, а Євген залишився у столиці.

Євген Літвінкович із коханою / Фото з інстаграму дівчини

Артист підтримав Україну у складний час, поширював наслідки російської агресії у соцмережах, брав участь у благодійних концертах, а у 2023 році випустив україномовну пісню "Пульс".

Євген Літвінкович – "Пульс": слухайте пісню онлайн

Сьогодні співак не активний у соцмережах. Останній допис, який він публікував на сторінці в інстаграм, датований 2023 роком. Тоді він повідомив про смерть домашнього улюбленця – котика Марсика.