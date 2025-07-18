Сергій Притула поділився, що питання навчання сина ще на стадії вирішення. Про це пише Show 24 з посиланням на BIHUS Info.

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Наразі 16-річний Дмитро живе в мами (колишньої дружини Сергія Притули) та готується до складання іспитів. До того ж він повинен закінчити ще одну школу за кордоном.

Поки що він сидить на заході країни в мами й готується до НМТ. Він на паралельному курсі закінчував одразу дві школи. Одну – в Україні, одну – за кордоном. І за кордоном йому треба ще рік довчитися,

– поділився Сергій Притула.

Волонтер додав, що в разі успіхів у Національному мультипредметному тесті його син може залишитися в Україні й навчатися саме тут. Цього хотів би й сам Дмитро, і його батько. Однак питання слід обговорити й з його мамою.

"Навчання він закінчить за кордоном у червні наступного року. Але якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе пробитися на державне в один виш, то, можливо, навчання буде там. Найближчий час буде відведений для дискусій з ним і його мамою. Я б такий, щоб тут, звичайно. Тим паче є його бажання. Але знову ж таки, є багато моментів", – зазначив Притула.



Сергій Притула з сином / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Сергій Притула також додав, що його син дотримався всіх формальностей, що пов'язані з військовим обліком.

Зараз ми дотримуємося всього протоколу дій, які ми мали зробити в його віці. Син стоїть на обліку в ТЦК. У Дмитра у жовтні день народження і йому виповниться 17 років. Тож ми це питання закрили ще у квітні,

– зазначив волонтер.

Нагадаємо, у червні Сергій Притула поділився фото з сином-випускником. Дмитро з відзнакою завершив навчання у приватній школі "Гімназія А+".