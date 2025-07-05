Тепер він вперше зізнався, чи залишилася образа. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Сергій Притула розповів, що був відданим працівником каналу і ніколи не погоджувався на пропозиції від конкурентів, але відсутність навіть елементарної людської реакції його сильно здивувала під час великої війни.

Тут справа не в мені особисто. Я обличчя каналу. В мене є сім'я, діти, а канал має певні ресурси, структуру і тому подібне. Хоча б запитали б, чи треба тобі жінку з дітьми вивезти. Тому я псіханув трошки, дозволив собі різкість в тому, що от в мене є така емоція, образа і так далі. Але насправді це вже давно минуло,

– розповів телеведучий.

Також Притула вперше прокоментував, чи знав відповіді на запитання шоу "Хто зверху", де багато років був капітаном чоловічої команди. Виявилося, що бонусні відповіді йому були невідомі, а от структуру конкурсів він знав.

Все, що робиться в кадрі, воно робиться для того, щоб глядач отримав максимальне задоволення. Якщо це можна зробити шляхом того, що ти, наприклад, знаючи наперед, як можна виграти в цьому конкурсі, не докладаєш ні грама зусиль, щоб в ньому виграти, додає якоїсь перчинки, інтриги,

– пояснив шоумен.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Притула був капітаном чоловічої команди в "Хто зверху" протягом 10 років. У 2022 році він оголосив про завершення роботи на розважальному телебаченні. Його місце зайняв блогер Богдан Шелудяк.