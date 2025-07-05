Теперь он впервые признался, осталась ли обида. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Вас также может заинтересовать Какая-то копейка есть, – Сергей Притула рассказал с чего зарабатывает во время войны

Сергей Притула рассказал, что был преданным работником канала и никогда не соглашался на предложения от конкурентов, но отсутствие даже элементарной человеческой реакции его сильно удивило во время большой войны.

Здесь дело не во мне лично. Я лицо канала. У меня есть семья, дети, а канал имеет определенные ресурсы, структуру и тому подобное. Хотя бы спросили бы, надо ли тебе жену с детьми вывезти. Поэтому я психанул немножко, позволил себе резкость в том, что вот у меня есть такая эмоция, обида и так далее. Но на самом деле это уже давно прошло,

– рассказал телеведущий.

Также Притула впервые прокомментировал, знал ли ответы на вопросы шоу "Кто сверху", где много лет был капитаном мужской команды. Оказалось, что бонусные ответы ему были неизвестны, а вот структуру конкурсов он знал.

Все, что делается в кадре, оно делается для того, чтобы зритель получил максимальное удовольствие. Если это можно сделать путем того, что ты, например, зная заранее, как можно выиграть в этом конкурсе, не прилагаешь ни грамма усилий, чтобы в нем выиграть, добавляет какой-то перчинки, интриги,

– объяснил шоумен.

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео онлайн

Напомним, Притула был капитаном мужской команды в "Кто сверху" в течение 10 лет. В 2022 году он объявил о завершении работы на развлекательном телевидении. Его место занял блогер Богдан Шелудяк.