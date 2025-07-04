У бік Сергія неодноразово надходили звинувачення, що нібито він живе коштом людей, що донатять, тому в інтерв'ю телеведучий розповів, з чого насправді заробляє у повсякденному житті, пише Show24 з посиланням на програму "Слава+".

Читайте також Де зараз Альона Вінницька – ексучасниця гурту "ВІА Гра", яка переживала затяжну депресію

У Притули були певні цінні папери, з яких він заробляв до війни й продовжує заробляти зараз. Крім того, монетизація на ютубі також приносить певний дохід волонтеру. На питання Слави Дьоміна, яку конкретну суму вдається заробити Сергію упродовж місяця, телеведучий не був надто багатослівним.

Взагалі нікого не обходить. Я нікому в кишені не заглядаю, і до себе не запускаю,

– лаконічно відповів Притула.

Він також запевнив, що гроші на бензин і оплату заробітних плат працівникам фонду дають великі та середні бізнеси країни.

Сергій Притула у програмі "Слава+": дивіться відео онлайн

Крім того, дружина волонтера також працює. За словами Сергія, вона має власний маленький бізнес. Обоє вони ФОПи третьої групи, тому, як каже телеведучий, "якась копійка є".

Є ті самі девіденди з облігацій державної внутрішньої позики (у валюті, у гривні). Слава Богу, що свого часу вирішив вкластись, і це по сьогоднішній день дуже сильно виручає. Є та сама монетизація. Якби мені не вистачало я, мабуть, пішов би собі ще одну роботу шукати,

– додав він.

Раніше телеведучий розповідав про спілкування з колишньою дружиною. За його словами, їхній спільний син Дмитро став щасливішим, коли вони розлучились.