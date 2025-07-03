Їхній шлюб розпався у 2013 році, однак ексзакохані не залишились ворогами, пише Show24 з посиланням на програму "Слава+".
Цікаво Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ освідчився коханій: "Мільйони мільярдів "так""
Сергій не приховує, що непорозуміння, суперечки з Юлею бувають, але всі вони стосуються виключно сина Дмитра та всього, що пов'язано з ним.
У мене в бекграунді є досвід розлучення. Ми на сьогодні з Юлею в адекваті. У нас є син, за якого ми переживаємо, про якого ми піклуємося,
– каже Притула.
Сергій Притула у програмі "Слава+": дивіться відео онлайн
На час розлучення Дмитру було 5 років. Згодом син Притули зізнався, що став щасливішим, коли батьки розлучилися. За словами Дмитра, постійні сварки та крики батьків негативно впливали на нього.
Була пройдена точка неповернення, коли зрозуміли, що це кінець. Тоді постало питання, як вийти з цієї ситуації з найменшими втратами людяності одне до одного,
– пригадав Сергій.
Нагадаємо, що у 2015 році Притула одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник. Зараз подружжя виховує двох спільних доньок – Соломію та Стефанію.