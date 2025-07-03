Їхній шлюб розпався у 2013 році, однак ексзакохані не залишились ворогами, пише Show24 з посиланням на програму "Слава+".

Цікаво Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ освідчився коханій: "Мільйони мільярдів "так""

Сергій не приховує, що непорозуміння, суперечки з Юлею бувають, але всі вони стосуються виключно сина Дмитра та всього, що пов'язано з ним.

У мене в бекграунді є досвід розлучення. Ми на сьогодні з Юлею в адекваті. У нас є син, за якого ми переживаємо, про якого ми піклуємося,

– каже Притула.