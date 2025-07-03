Их брак распался в 2013 году, однако экс-влюбленные не остались врагами, пишет Show24 со ссылкой на программу "Слава+".
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Сергей не скрывает, что недоразумения, споры с Юлей бывают, но все они касаются исключительно сына Дмитрия и всего, что связано с ним.
У меня в бэкграунде есть опыт развода. Мы на сегодня с Юлей в адеквате. У нас есть сын, за которого мы переживаем, о котором мы заботимся,
– говорит Притула.
Сергей Притула в программе "Слава+": смотрите видео онлайн
На момент развода Дмитрию было 5 лет. Впоследствии сын Притулы признался, что стал счастливее, когда родители развелись. По словам Дмитрия, постоянные ссоры и крики родителей негативно влияли на него.
Была пройдена точка невозврата, когда поняли, что это конец. Тогда встал вопрос, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями человечности друг к другу,
– вспомнил Сергей.
Напомним, что в 2015 году Притула женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Сейчас супруги воспитывают двух общих дочерей – Соломию и Стефанию.