Их брак распался в 2013 году, однако экс-влюбленные не остались врагами, пишет Show24 со ссылкой на программу "Слава+".

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Сергей не скрывает, что недоразумения, споры с Юлей бывают, но все они касаются исключительно сына Дмитрия и всего, что связано с ним.

У меня в бэкграунде есть опыт развода. Мы на сегодня с Юлей в адеквате. У нас есть сын, за которого мы переживаем, о котором мы заботимся,

– говорит Притула.