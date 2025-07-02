Напомним, что в 2023 году Танчинец развелся с женой Анной, с которой воспитывал двух общих детей. Тогда крутились слухи, что фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ закрутил роман с пиарщицей группы – Юлианой Корецкой. В 2024 году она подтвердила, что находится в отношениях с Сергеем, а сегодня удивила новостью о предложении, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

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Юлиана опубликовала фото с роскошным букетом розовых пионов, а также продемонстрировала кольцо, которое стало символом признания Сергея.

Сергей Танчинец сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Юлианы

Девушка подписала сообщение довольно лаконично: "Миллионы миллиардов "да" и обозначила инстаграм-страницу Сергея.

Пара уже даже получила первые поздравления от звездных коллег.

"Поздравляю", – написала Екатерина Репяхова.

"Поздравляю, мои родные!", – Злата Огневич.

"Поздравляю родненькие", – TAYANNA.

На фото девушка без Сергея, возможно, позже появятся детали предложения и совместные фото пары.

Ранее Юлиана рассказывала, что со своим избранником на второй день отношений придумали имена будущим детям, а вот что касается свадьбы, то в классическом размене ее не будет.