Резерфорд поділилась фотографіями в сукні від BEVZA. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм акторки.

Келлі Резерфорд одягла сукню "Еліна" з колекції BEVZAxSvitolina. Це колаборація дизайнерки й засновниці бренду Світлани Бевзи та легендарної української тенісистки Еліни Світоліної.

Біла скульптурна сукня "Еліна" нагадує дрес-код Вімблдонського турніру. Її ціна – 22 500 гривень. Частина грошей з продажу речей з колекції йде на стипендії для талановитих молодих українських тенісистів.

Свій образ акторка доповнила чорними окулярами, сумкою і колечками, а взула сандалі.

Келлі Резерфорд у сукні від бренду BEVZA / Фото з інстаграму акторки

Келлі Резерфорд обрала сукню від українського бренду / Фото з інстаграму акторки

До речі, у лютому Келлі Резерфорд також одягала сукню від бренду BEVZA.

Що відомо про бренд BEVZA?