Серію спокусливих фото вона опублікувала в інстаграмі, передає Show 24. Мадонна позувала в сукні від українського бренду Zhilyova.
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Мадонна влаштувала фотосесію, де показала у чорній мінісукні. Свій образ вона доповнила колготами й рукавичками в тон, хутром і масивними прикрасами. Співачка взула туфлі на підборах, зробила яскравий макіяж і підкрутила волосся. Королева попмузики позувала у напівтемному приміщенні.
Мадонна носить чорну сукню Zhilyova Nina – єдину і неповторну,
– йдеться у дописі бренду.
Мадонна одягла сукню від українського бренду / Фото з інстаграму співачки
Для довідки! Бренд Zhilyova у 2014 році заснувала Валерія Жильова
Мадонна не вперше обирає українське
Зауважимо, що попзірка не вперше з'являється у речах від українського бренду. Наприклад, своє 66-річчя Мадонна відсвяткувала у капелюсі від Руслана Багінського. Святкування відбувалося у столиці Італії.
Руслан Багінський – дизайнер головних уборів та аксесуарів зі Львова. Його бренд Ruslan Baginskiy популярний не лише в Україні, але й серед світових знаменитостей.