Капелюхи, корсети, сукні та інші речі з'являються на найбільших сценах світу, обкладинках альбомів і червоних доріжках. У матеріалі Show24 дізнавайтеся, які українські бренди найчастіше обирають улюбленці мільйонів.

Ruslan Baginskiy

Бренд Ruslan Baginskiy виник у Львові у 2015 році. Дизайнер Руслан Багінський зумів об'єднати традиційні ремісничі техніки з авангардом street fashion, створивши абсолютно нову естетику головних уборів. Його капелюхи миттєво впізнають за формами, елегантністю та стильним акцентом.

Однією з тих, хто обожнює капелюхи Багінського, є співачка Мадонна. Ба більше, дизайнер створював деякі аксесуари спеціально для її світового турне.

Белла Хадід з'явилася в його капелюсі на Тижні моди в Нью-Йорку, а Бейонсе у 2023 році обрала срібні канотьє для туру Renaissance, який відвідало понад 1,6 мільйона людей.

Серед шанувальниць бренду також Розе та Ліса з BLACKPINK – дівчата одягнули речі Ruslan Baginskiy у кліпі Ice Cream.

BLACKPINK – Ice Cream: дивіться відео онлайн

FROLOV

FROLOV – бренд, заснований Іваном Фроловим у 2015 році, відомий усьому світові своїми корсетами, елегантними сукнями з провокативними деталями, ручною вишивкою і філософією "інтелектуальної сексуальності".

У 2023 році Кайлі Міноуг обрала сукню "Зоря" від FROLOV для обкладинки свого 16-го альбому Tension.

Бейонсе виступала у металевій мінісукні бренду в турі Renaissance World Tour.

Сабріна Карпентер, американська зірка нового покоління, обрала жовту мінісукню з вирізом-серцем на фестиваль Governor Ball у Нью-Йорку.

У 2024 році Дженніфер Лопес з'явилася у топі-сорочці від FROLOV на шоу Saturday Night Live, а у кліпі на пісню Can't Get Enough вона постала у весільній сукні від Івана Фролова.

Навіть італійські рок-зірки Måneskin вже оцінили його естетику.

Oksana Mukha

Oksana Mukha – український бренд із Львова, заснований у 1991 році дизайнеркою Оксаною Мухою. Відомий своїми розкішними весільними та вечірніми сукнями, створеними вручну з італійських, французьких і японських тканин.

На червоній доріжці Оскара Бланка Бланко сяяла в яскравій блискучій сукні від Oksana Mukha.

Керрі Андервуд виступала у ніжній сукні на сцені American Idol, а "Міс Японія 2025" представляла свою країну у вбранні українського дому моди на міжнародному конкурсі краси.

Bevza

Дизайнерка Світлана Бевза створила бренд Bevza ще у 2006 році. З того часу його впізнають за скульптурністю, лаконічністю та глибоким змістом. Її одяг – це тиха розкіш, екофілософія і відсилання до української культури. Основна ідея бренду – Less and Lux: менше форми, більше змісту.

У 2023 році Бевзу запросили на Met Gala, де вона була однією з двох українок серед гостей цього престижного заходу.

Софі Тернер виходила у комбінезоні Bevza заміж у Лас-Вегасі.

Мемі Гаммер, донька Меріл Стріп, одягнула чорну шовкову сукню Bevza на Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі.

На прем'єрі "Сексу і міста" акторка Сінтія Ніксон з'явилася у крученій накидці Dew з колекції весна-літо 2025, натхненої рядком з українського гімну – "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

GASANOVA

GASANOVA – бренд родом з Донецька, заснований дизайнеркою Ельвірою Гасановою у 2013 році. Його впізнають за естетикою невимушеної елегантності, яку вдало поєднують з екстравагантністю.

На fashion-заході Barbara Tag, організованому Mon Cheri, зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Разерфорд обрала чорну вишиванку з кристалами від GASANOVA.

Ріта Ора обрала total black look у 2023 році. Тоді артистка знімалась для жовтневого випуску L'Officiel Brazil.

А Періс Гілтон з'явилася у топі та мікроспідниці з кристалами від бренду в новому рекламному кампейні Alani Nu – у стилі справжньої Барбі.

Сьогодні made in Ukraine – це більше, ніж напис на етикетці. Це про дух, незалежність, свободу та креативність, яку визнають далеко за межами України. Наші бренди вже давно вийшли за межі локального ринку й зараз створюють гідну конкуренцію світовим модним будинкам.