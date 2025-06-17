Є ті, хто змогли вирватись з тіні, пережити злети й падіння, а також пройти крізь вигорання. У матеріалі Show24 розповімо про тих, хто повернувся після довгих років мовчання, періоду трагедій та зневіри.

До слова Їх бояться, але слухають: чому світ досі одержимий Rammstein

Усі історії об'єднує одне: віра в себе і талант, який не згас попри всі життєві випробування. А другий шанс – це не просто "повернення", а гучна відповідь усім, хто сумнівався та зневірився.

Історії українських зірок, які сьогодні знову запалюють сцену

Ірина Білик

Співачку можна назвати іконою української естради 90-х та 2000-х років. Білик завжди вражала своїм стилем, оригінальними вбраннями та частою зміною кольору волосся. Проте у її житті настав такий період, коли виконавиця не випускала нових хітів і дещо зникла з радарів публічності.

Та, починаючи від 2020 року, вона знову потужно та голосно увірвалась в український шоубізнес. Нові пісні, перекладені на українську мову старі хіти, які звучали російською, гастрольні тури, колаборації з новими артистами – усе це принесло Ірині Білик нову хвилю популярності. Вона стала більш сучасною та відкритою, що віднайшло відгук у молодого покоління.

Ірина Білик / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль

Усім відомо, що у 2013 році у житті Тіни Кароль сталось страшне горе – від онкології помер її чоловік, Євген Огір. У співочій кар'єрі почались деякі випробування, адже Євген був не просто коханим, а й продюсером виконавиці. На деякий час Тіна зникла з радарів публічності, але згодом повернулась на велику сцену зі зміненим стилем музики, новим звучанням голосу та кардинальною зміною іміджу.

Цікаво, що останні альбоми стали популярними не лише в Україні, а й за кордоном. Кароль стала прикладом того, як біль може переродитись на силу та новий творчий ковток свіжого повітря.

Тіна Кароль / Фото з інстаграму виконавиці

Степан Гіга

Степан Гіга – заслужений та народний артист України, який понад 40 років на сцені. На початку нульових його творчість стала менш популярною. Але на середині 2022 року, вже під час повномасштабної війни, відбулось нове піднесення артиста.

Допоміг співаку тікток. Через те, що Гіга ніколи не співав російською, він опинився у списку запитів пісень українською мовою. Цікаво, що найбільшої популярності співак набрав саме серед молодого покоління. З того часу стало модно слухати українську музику, стало модно ходити на концерти українських артистів і не важливо скільки їм років.

Сам же народний артист казав на цю тему, що не бачить у всій цій історії якогось феномену, адже він робить уже 40 років те, що і завжди.

Степан Гіга / Фото з інстаграму співака

Вєрка Сердючка

У житті Андрія Данилка, який відомий образом Вєрки Сердючки, одного разу розпочався період, коли він відійшов від образу й почав на публіці з'являтись без прикрас і масок, а постав таким, яким є насправді.

Але з початком повномасштабної війни його персонаж Вєрки Сердючки отримав нове дихання: концерти для військових, благодійні тури Європою, знову аншлаги й любов аудиторії. Його другий злет – це приклад того, як сатира та іронія можуть допомогти в найтемніші часи.

Та днями концерт Вєрки Сердючки у Києві викликав критику через виконання російськомовних пісень. Зараз поліція встановлює всі обставини події.

Вєрка Сердючка з "мамою" / Фото з інстаграму виконавця

Історії світових зірок, які вдруге отримали популярність у Голлівуді

Брітні Спірс

Брітні у 2000-х роках була іконою попкультури. Кожна нова пісня ставала хітом, її обожнювали мільйони шанувальників, але вся ця казка тривала до певного моменту. У 2007 році у виконавиці стався психоемоційний зрив, який довго обговорювали у медіа. Вона поголила голову, а згодом навіть побила машину папараці парасолею, які її переслідували. Згодом її позбавили права опікуватись власними дітьми.

Але у 2021 році все змінилось. Громадський тиск вплинув на ситуацію з Брітні Спірс, яка багато років перебувала під опікою батька. Вона стала вільною людиною. У 2022 році навіть вийшла заміж, однак шлюб довго не протривав.

У соціальних мережах зірка публікує відео з танцями у відвертому вбранні, однак прихильників у неї не поменшало. Як відомо, співачка не планує повертатись на сцену, однак займається написанням пісень для інших артистів. Себе вона шукає в інших видах творчості. Нагадаємо, що декілька років тому вона випустила автобіографію та спільний сингл з Елтоном Джоном.

Брітні Спірс у 2015 році / Фото Getty images

Дженніфер Кулідж

Акторка стала успішною у 2000-х роках. Однією з найвпізнаваніших ролей стала участь у серії фільмів "Американський пиріг". Та після тріумфу вона тривалий час залишалась у тіні. Та у 2021 році все змінилось із виходом у світ комедійного серіалу "Білий лотос".

Завдяки цій ролі Дженніфер отримала нагороду "Золотий глобус" у номінації "Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі, серіалі-антології чи телефільмі". Це була її перша поява на екрані з 2010-х років. Однією з крайніх ролей стала участь у фільмі "Майнкрафт".

Дженніфер Кулідж / Фото Getty images

Маколей Калкін

Свого часу Калкін був найвідомішою дитиною у світі. Популярність йому принесла роль у двох частинах фільму "Сам удома". Та згодом хлопець втратив контроль над своєю кар'єрою. Він пережив знущання батька, розлучення батьків та період залежності від наркотичних речовин й алкоголю.

Та змінювати своє життя Маколей почав вже у зрілому віці. Він одружився, у нього народилось двоє синів й акторська кар'єра почала поступово повертатись у своє русло. До слова, одна з перших ролей, після повернення до акторської кар'єри, була у 10 сезоні "Американської історії жахів".

Маколей Калкін / Фото Getty images

Брендан Фрейзер

Зірка "Мумії" зник із Голлівудської червоної доріжки через проблеми зі здоров'ям і психологічним станом. Як відомо, під час знімання третьої частини фільму, актор отримав чимало травм: тріщину в ребрі, надрив спинного диска хребта, травми коліна та голосових зв'язок. Більшість пошкоджень потребували хірургічної допомоги.

Однак у 2022 році Брендан тріумфально повернувся у фільмі "Кит", за який отримав Оскар у номінації "Найкраща чоловіча роль". Після такого успіху актор почав отримувати запрошення у нові проєкти.

Брендан Фрейзер / Фото Getty images

Повернення зірок у шоубізнес – це не просто крок у невідоме майбутнє, а символ внутрішньої сили й нагадування про те, що шлях до успіху буває тернистим і болючим. Такі історії є не просто черговим прикладом, що все у житті можливо, а нагадуванням, що допоки є віра у власні сили, доти є шанс на мрію та її реалізацію.